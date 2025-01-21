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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    21 января 2025, 03:49 • Новости дня

    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

    Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами ВСУ на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей.

    Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

    Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

    Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодухове в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, произошел удар, вызвавший детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

    После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.

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    20 января 2025, 04:49 • Новости дня
    Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали

    Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером

    Tекст: Максим Попов

    В Туве задержали военнослужащего, избившего контрактников электрошокером перед отправкой в зону боевых действий на Украине.

    Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.

    По данным пресс-службы, в отношении него  возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».

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    20 января 2025, 10:23 • Новости дня
    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР

    Пушилин сообщил о взрыве шахты «Белицкая» украинскими войсками в ДНР

    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР
    @ Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска при отступлении на Красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая» на территории Донецкой народной республики (ДНР), нанося ущерб, чтобы затруднить восстановление местной инфраструктуры.

    Украинские войска, отступая на Красноармейском направлении, взорвали шахту «Белицкая» в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что противник, не считая ДНР своей землей, старается нанести ущерб даже в процессе отступления из населенных пунктов, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что действия украинских военных усложняют восстановление предприятий и обеспечение освобожденного гражданского населения необходимыми ресурсами.

    В освобожденном Курахово в ДНР остается несколько тысяч жителей, по словам Пушилина, сейчас важно сосредоточиться на оказании им необходимой помощи. В дальнейшем задействуют отработанные механизмы работы профильных ведомств для обеспечения жизнедеятельности в районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в населенный пункт Удачное на западе Донецкой народной республики (ДНР), подняли флаг во Времевке, также расположенной в ДНР, а ударные дроны уничтожили танки Leopard на Красноармейском направлении.

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    20 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки

    Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия создает огневой мешок для украинской группировки у освобожденной Новоегоровки в ЛНР, угрожая полным окружением, если войска ВСУ не покинут данный участок.

    Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

    Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

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    20 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ ударили по школе в Херсонской области, пострадали дети

    ВСУ нанесли удар по школе в Бехтерах Херсонской области, пострадали дети

    ВСУ ударили по школе в Херсонской области, пострадали дети
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по школе в Бехтерах Херсонской области пострадали шестеро, включая трех детей.

    В Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. В момент удара в школе находились дети, что привело к ранениям трех несовершеннолетних, двух охранников и директора учебного заведения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сообщает ТАСС.

    Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что инцидент произошел в 08:20 по московскому времени, когда дети только приходили в школу. На данный момент информация о состоянии пострадавших уточняется.

    «В 8.20 мск, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двух охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу», – написал он в своем Telegram-канале.

    Правоохранительные органы и медики продолжают работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека, а после обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор.

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    20 января 2025, 08:12 • Новости дня
    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия
    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Казани все беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать промышленные предприятия, были успешно обезврежены, жертв и разрушений удалось избежать.

    В Казани утром была предпринята попытка атаки промышленных объектов беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС. Власти Татарстана сообщили, что в результате принятых мер все БПЛА были обезврежены.

    По словам представителей пресс-службы главы Татарстана, жертв и разрушений нет. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, осуществляя мероприятия по ликвидации возможных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Нижнекамска временно приостановил рейсы, аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск рейсов, а аэропорт Ижевска временно ограничил прием и выпуск рейсов.

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    20 января 2025, 09:51 • Новости дня
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО за час уничтожили два украинских беспилотника в Татарстане, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Республики Татарстан.

    Средства противовоздушной обороны сработали в период с 6.00 до 7.00 по московскому времени.

    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на промышленные предприятия.

    В то же время на улице Можайского в Казани обнаружили упавший обломок беспилотника, он оказался не взрывоопасным.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    20 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Морпех ВСУ обжаловал пожизненный срок в Верховном суде России

    Морпех ВСУ, осужденный за убийства в Мариуполе, подал жалобу в Верховный суд России

    Tекст: Максим Попов

    Денис Мирза, осужденный на пожизненное за убийства в Мариуполе, обжаловал приговор в Верховном суде, рассмотрение дела назначено на февраль 2025 года.

    Как сообщает ТАСС, бывший начальник службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты ВСУ Денис Мирза, подал жалобу в Верховный суд РФ. Мирза был осужден за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, а Верховный суд ДНР ранее приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    В суде сообщили: «В суд поступила жалоба Мирза Д. В. по делу об убийстве трех жителей Мариуполя. Рассмотрение жалобы назначено на 6 февраля 2025 года».

    Обвинение в убийстве основывается на инцидентах, произошедших в марте 2022 года, когда Мирза находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. Следствие утверждает, что он застрелил мирного жителя, а также совместно с сослуживцем расстрелял двух гражданских в подвале этого учреждения. Также он отдал приказ об устранении трех мирных жителей, двое из которых скончались на месте.

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Число погибших в Русском Поречном достигло девяти человек

    В Русском Поречном обнаружили тела девяти погибших мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Русском Поречном на территории Курской области обнаружены тела девяти погибших мирных жителей с осколочными и пулевыми ранениями.

    По информации ТАСС, число погибших мирных жителей в Русском Поречном увеличилось до девяти. Российские военные нашли тела при осмотре местности после освобождения поселка. Командир отделения 352-го мотострелкового полка, известный под позывным «Ксей», сообщил, что погибшие имели осколочные и пулевые ранения.

    «Ксей» рассказал, что тела были найдены в трех подвалах. «Пока нашли три подвала, в первом подвале было пятеро погибших. Во втором – двое, в третьем – двое. Все мирные. Третий подвал нашли несколько дней назад, буквально на днях», – рассказал «Ксей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подвалах села Русское Поречное в Курской области были найдены останки семерых человек, предположительно, жертв украинских боевиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме в отношении украинских боевиков, которые подозреваются в причастности к этому преступлению.

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    20 января 2025, 13:53 • Новости дня
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 460 солдат
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 460 солдат
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении понесла тяжелые потери – более 80 единиц различной военной техники и свыше 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Украинские войска потеряли более 460 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, пять артиллерийских орудий, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» ударила по формированиям танковой, механизированной и десантно-штурмовых бригад ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Гуево и Куриловку. Отражены четыре контратаки украинских боевиков.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Викторовки, Локни и Суджи.

    Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 53 тыс. 330 военнослужащих и более 300 танков, а также значительное количество другой военной техники.

    Напомним, за две первые недели года были освобождены четыре курских населенных пункта.

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    20 января 2025, 07:17 • Новости дня
    ВСУ использовали мирных жителей Великой Новоселки как живой щит

    ВСУ использовали мирных жителей в Великой Новоселке в качестве живого щита

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные перевезли мирных жителей в Великую Новоселку для создания живого щита, говорится в сообщении штурмовой группы войск «Восток».

    Украинские войска перевезли жителей из Времевки и окрестных сел в Великую Новоселку, чтобы создать живой щит, сообщает ТАСС. Информацию предоставил инструктор штурмовой бригады войск «Восток» с позывным «Серго». По его словам, такая тактика используется украинскими военнослужащими регулярно.

    Он отметил, что российские силы подходят к штурмам особенно осторожно в таких случаях, но продолжают действовать дисциплинированно и точно. По его мнению, эта практика стала привычной для украинской стороны, хотя и создает дополнительные сложности для российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов сообщил о тяжелой ситуации и обреченности гарнизона Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке. В публикации также сообщалось, что в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях.

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      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать католически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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