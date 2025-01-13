Военнослужащий ВСУ рассказал о расправах над мирными жителями в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Дьяченко, рассказал о преступлениях, совершенных его подразделением.

Как сообщает ТАСС, Дьяченко признался, что при отступлении из Вишневого в ДНР его группа массово расправлялась с местными жителями. Военные проверяли телефоны жителей и заставляли их говорить на украинском языке.

По словам Дьяченко, карательные меры включали расстрелы и использование гранат. Он отметил, что это были массовые убийства, осуществляемые по приказу командования. Дьяченко сдался в плен два дня назад на Селидовском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате минометного обстрела поселка Теткино в Курской области получил ранения житель 1963 года рождения, ВСУ обстреляли автозаправку в Херсонской области, а мирные жители Белгородской области пострадали в результате атаки беспилотника.