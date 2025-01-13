Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Пленный украинский морпех рассказал о массовых казнях в ДНР
Военнослужащий ВСУ рассказал о расправах над мирными жителями в ДНР
Пленный солдат ВСУ Михаил Дьяченко сообщил о массовых убийствах мирных жителей при отступлении из Вишневого в ДНР, когда его подразделение получило приказ убивать местных.
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Дьяченко, рассказал о преступлениях, совершенных его подразделением.
Как сообщает ТАСС, Дьяченко признался, что при отступлении из Вишневого в ДНР его группа массово расправлялась с местными жителями. Военные проверяли телефоны жителей и заставляли их говорить на украинском языке.
По словам Дьяченко, карательные меры включали расстрелы и использование гранат. Он отметил, что это были массовые убийства, осуществляемые по приказу командования. Дьяченко сдался в плен два дня назад на Селидовском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате минометного обстрела поселка Теткино в Курской области получил ранения житель 1963 года рождения, ВСУ обстреляли автозаправку в Херсонской области, а мирные жители Белгородской области пострадали в результате атаки беспилотника.