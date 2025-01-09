ВСУ обстреляли поселок в Курской области

ВСУ подвергли обстрелу поселок в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Поселок Теткино, расположенный в Курской области, подвергся минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела пострадал мирный житель 1963 года рождения. Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован в Курскую областную клиническую больницу.

По поручению временно исполняющего обязанности главы региона, пострадавшего осмотрел заслуженный врач РФ Андрей Белостоцкий, который временно исполняет обязанности заместителя губернатора. На данный момент состояние пострадавшего стабильно, угрозы его жизни и здоровью нет.

Александр Хинштейн обратился к жителям приграничных районов Курской области с просьбой воздержаться от поездок в серую зону, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что меры безопасности не должны игнорироваться и отметил, что «враг не останавливается ни перед чем, пытаясь посеять страх и разрушить нашу мирную жизнь».

Напомним, российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем.