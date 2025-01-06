Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Около 9.00 мск штурмовая группа ВСУ из двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом попыталась атаковать в направлении хутора Бердин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Однако артиллерия и авиация российских войск нанесли поражение этой группе, уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Также ВС России поразили семь бригад противника у Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина и других.

В течение суток российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в населенных пунктах как Курской, так и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП и несколько десятков других единиц техники.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 49 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия.

В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка.