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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    5 января 2025, 22:17 • Новости дня

    ПВО России уничтожила 11 украинских беспилотников

    Системами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими системами ПВО сбиты 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России.

    В период с 18.00 до 21.00 мск средства ПВО сбили девять беспилотников над территорией Белгородской области и два над территорией Курской области, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области украинские дроны повредили нежилое здание и легковой автомобиль, а в другом случае атаковали сельскохозяйственную технику, в результате чего водитель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. В Ростовской области в результате атаки беспилотников пострадал семилетний ребенок. Кроме того, утром над Россией были были сбиты пять украинских дронов.

    5 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, часть группы уничтожена, сообщило Министерство обороны России.

    Около 9.00 мск штурмовая группа ВСУ из двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом попыталась атаковать в направлении хутора Бердин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Однако артиллерия и авиация российских войск нанесли поражение этой группе, уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Также ВС России поразили семь бригад противника у Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина и других.

    В течение суток российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в населенных пунктах как Курской, так и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП и несколько десятков других единиц техники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 49 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка.

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    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР

    Der Spiegel: Российская армия близка к контролю над ДНР и ЛНР, продвигаясь к Днепропетровской области

    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад, стремясь взять полностью под контроль территории ДНР и ЛНР, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, ВС России продолжают активное наступление на запад в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что российские войска обошли город Красноармейск, и приблизились к административной границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Авторы отмечают, что российские силы движутся к цели взять под контроль территории ДНР и ЛНР. В статье подчеркивается, что даже Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии.

    Накануне обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сообщил, что российская армия продвинулась на юг от Красноармейска, заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью. Кроме того, Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

    В субботу российские войска освободили Надию в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    5 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская истребительная авиация в последние сутки уничтожила самолет МиГ-29 украинских военно-воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска в ряде районов, в том числе у Щербиновки и у Дзержинска. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, два танка Leopard, несколько бронетранспортеров и артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила формирования ВСУ в Нескучном и Зеленом Поле. Потери противника составили до 150 человек, уничтожена боевая бронированная машина MaxxPro.

    Группировки «Днепр» заняла более выгодные позиции поразила ВСУ в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113.

    Ранее средства противовоздушной обороны России сбили самолеты Су-27 вооруженных сил Украины.

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    5 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Тело погибшего журналиста Мартемьянова доставили в Донецк

    Тело журналиста «Известий» Александра Мартемьянова доставили в морг Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка.

    Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего под Горловкой, было доставлено в Донецк, сообщает ТАСС. Источник агентства подтвердил: «Тело Саши в морге в Донецке». Мартемьянов, внештатный корреспондент «Известий», погиб в результате атаки украинского БПЛА.

    Атака беспилотника произошла на трассе Донецк – Горловка. Редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина сообщила, что удар дрона пришелся на крышу со стороны погибшего. Инцидент также привел к ранениям четырех человек, включая Ларину.

    Коллега Мартемьянова, Евгений Быковский, отметил, что Горловка была ключевой рабочей точкой для корреспондента. Они вместе работали на обстрелах и даже были ранены в 2023 году. «Несмотря на ранения, мы не бросили профессию», – подчеркнул Быковский, добавив, что сегодняшняя атака дронов была особенно массовой.

    Изабелла Либерман, корреспондент издания «Блокнот», рассказала, что перед выездом из Горловки Мартемьянов успел снять репортаж об атаке дронов. По ее словам, они избежали многих опасных ситуаций благодаря дронодетекторам и даже шутили о безопасности машин. Однако, перед самим выездом машина Мартемьянова подверглась атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, направлявшихся в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

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    5 января 2025, 06:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области

    ПВО с полуночи уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области, включая Таганрог

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

    Как передает РИА «Новости», силы противовоздушной обороны в Ростовской области с полуночи сбили 37 беспилотников. Атака затронула такие районы, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале: «Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе – в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах».

    По данным оперативных служб, несмотря на массированную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет. Меры по нейтрализации угрозы продолжались в течение ночи, обеспечивая безопасность жителей и инфраструктуры области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин.

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    5 января 2025, 00:55 • Новости дня
    Волонтеру из Курска вернули отобранный автомобиль в Ростове

    Курскому волонтеру вернули автомобиль после инцидента с эвакуацией

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростове-на-Дону курскому волонтеру Андрею вернули автомобиль, отобранный ранее при эвакуации, после вмешательства прокуратуры и врио губернатора Курской области.

    Как передает ТАСС, автомобиль волонтера из Курской области, отобранный в Ростове-на-Дону, был возвращен после вмешательства врио губернатора Александра Хинштейна. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено, а прокуратура провела проверку инцидента.

    В своем телеграм-канале Александр Хинштейн сообщил: «Машину Андрею вернули. Уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию». Хинштейн добавил, что будет проведена служебная проверка, чтобы выяснить, почему заявления волонтера не были учтены.

    Он также отметил, что схема обмана граждан с целью отъема автомобилей, возможно, носила систематический характер. По его словам, ответственность виновных должна быть обеспечена.

    Изначально врио губернатора сообщил в соцсетях, что узнал о происходящем из СМИ и обратился к прокуратуре за вмешательством. Волонтер Андрей Лямцев развозил гуманитарные грузы, когда его автомобиль был отобран посредством обмана, и с него требовали деньги за стоянку.

    Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области подтвердила, что волонтер обращался за помощью в полицию. Конфликт возник при использовании сервиса эвакуации, когда ему отказали в возвращении автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону завели уголовное дело после сообщений о нарушении прав курского волонтера, развозившего гуманитарные грузы российским военным, а ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что у волонтера Андрея Лямцева обманным способом отобрали машину и теперь вымогают деньги.


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    5 января 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия потребовала от ЮНЕСКО реакции на убийство журналистов

    Захарова призвала ЮНЕСКО и другие организации осудить убийство российских журналистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила о необходимости реакции ЮНЕСКО на убийство российских журналистов, совершенное ВСУ, и призвала международные организации к решительным действиям.

    Россия потребовала от ЮНЕСКО реакции на убийство российских журналистов в Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что преступление против военного корреспондента должно быть осуждено генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, а также другими правозащитными организациями.

    Захарова подчеркнула, что попытки прикрыться общими фразами не могут быть признаны адекватной реакцией уполномоченных на это инстанций. По ее словам, международным чиновникам, выступающим за права человека, придется прямо указать на виновников этих убийств.

    Кроме того, Захарова обвинила режим Владимира Зеленского в сознательном использовании террористических методов. Она отметила, что на совести киевской власти – множество жизней невинных граждан и журналистов, ставших жертвами умышленных атак.

    По словам Захаровой, виновные в гибели журналиста Александра Мартемьянова будут найдены и понесут заслуженное наказание. Она добавила, что международные структуры, такие как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, преднамеренно игнорируют преступления киевского режима, что усиливает чувство безнаказанности у преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника. Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения.

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    5 января 2025, 05:28 • Новости дня
    Марочко: ВС России осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР

    Российские войска освободят Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку

    Tекст: Денис Тельманов

    Российским военным осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР для полного контроля над территорией региона, заявил Андрей Марочко, подчеркнув стратегическое значение этих точек.

    Российским военнослужащим осталось освободить всего четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, чтобы полностью контролировать территорию региона. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что войскам предстоит продвинуться в Новолюбовке, Новоегоровке, Петровском и Белогоровке.

    Марочко отметил, что освобождение Надии группировкой войск «Запад» уже произошло 4 января. Эксперт подчеркнул, что в Петровском сложный рельеф местности, но динамика в соседних населенных пунктах, таких как Макеевка и Невское, позволяет надеяться на скорое освобождение. В Новолюбовке украинские силы испытывают сильное давление, так как российские войска могут наносить огневую мощь на значительные расстояния.

    Под Белогоровкой, по словам Марочко, российские войска начали обходить позиции украинских бойцов, которые расположены на высотах. Он уверен, что это позитивная динамика, способствующая продвижению и контролю над стратегически важными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Запад» освободили Надию в Луганской народной республике, российские войска в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и Курской области, при этом значительные успехи были достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар. В 2024 году наступил существенный перелом в пользу вооруженных сил России в специальной военной операции, как заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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    5 января 2025, 01:21 • Новости дня
    Греция осудила прекращение транзита газа через Украину

    Греческая партия раскритиковала Зеленского за отказ транзита газа через Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Греческая партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» выразила недовольство решением Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину, что привело к росту цен на энергоносители в Европе.

    Партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief) осудила отказ Украины продлить соглашение с Россией на транзит природного газа через ее территорию. Как передает ТАСС, это, по их мнению, привело к серьезным проблемам в странах Европейского союза и росту цен на энергоносители для европейских потребителей.

    В заявлении партии говорится, что закрытие газопровода, снабжавшего Европу дешевым российским газом, вызвало кризис в таких странах, как Германия и Словакия, а также в Молдавии и Приднестровье, где парализована промышленная деятельность. Председатель Pakief Яннис Коцаилидис подчеркнул важность решения этой проблемы.

    Партия отметила, что лишь премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно отреагировал, планируя ответные меры против Украины. Они также подчеркнули, что в других европейских странах ожидается повышение цен на американский газ и нефть, указывая на спекуляции Зеленского и команды президента США Джо Байдена.

    Pakief призывает правительство Греции и другие политические силы последовать примеру Словакии и потребовать отмены решения Киева. Они считают, что Греция должна защищать свои национальные интересы, а не беспрекословно поддерживать решения Запада.

    Ранее договор о транзите российского газа через Украину истек 1 января 2025 года, и новое соглашение заключить не удалось. В результате поставки газа были прекращены, так как «Газпром» лишился возможности продолжать транспортировку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его решения прекратить транзит российского газа. Решение Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину ухудшило экономическое положение страны, лишив ее значительных доходов от транзита, как сообщила венгерская газета Magyar Nemzet. Также Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа.

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    5 января 2025, 00:07 • Новости дня
    На Украине умер мужчина после силовой мобилизации

    Мужчина в Черновцах умер после принудительной мобилизации в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Черновцах мужчина скончался после силовой мобилизации, о чем сообщил Артем Дмитрук. Власти и правоохранители якобы препятствуют распространению информации о происшествии.

    Стало известно, что в Черновцах на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, в своем Telegram-канале. Он утверждает, что инцидент произошел 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него.

    Дмитрук заявил, что мужчина скончался в больнице, и добавил: «Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК». При этом власти и правоохранители, по его словам, препятствуют распространению информации о происшествии в местных медиа и соцсетях.

    Когда и от чего именно скончался мужчина, Дмитрук не уточнил. Ранее издание Sumy Today сообщало о смерти жителя Сум, который скончался от травм в городском военкомате. В интернете распространяются видео, на которых представители украинских военкоматов применяют силу при мобилизации.

    Украинские СМИ не раз информировали о применении силы сотрудниками военкоматов. В августе телеканал «Аверс» рассказывал о мужчине, который был госпитализирован с побоями после встречи с военкоматом в Волынской области. В сентябре издание «Страна.ua» писало о мужчине, избитом в Днепропетровске во время мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами. Майор Вооруженных сил Украины выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины на почве ревности. Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию, а призывников с психическими расстройствами мобилизуют в тыл.

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    4 января 2025, 23:25 • Новости дня
    Стали известны детали маршрута пострадавших от удара ВСУ журналистов

    Попавшие под удар дрона ВСУ российские журналисты везли гуманитарную помощь в храм

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, которые направлялись в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова.

    Как сообщает ТАСС, в Донецкой Народной Республике группа журналистов была атакована украинским беспилотником во время поездки в Горловку. Они везли гуманитарную помощь в местный храм. Среди пострадавших была редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина, которая рассказала о происшествии.

    «Мы были в Горловке, «Блокнот» отвозил гуманитарную помощь в храм, Александр Мартемьянов нас сопровождал, так как он очень часто бывает в Горловке, снимает последствия обстрелов», – сказала Ларина.

    По ее словам, основной удар боеприпаса пришелся на крышу автомобиля, в котором находился внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ларина уточнила, что удар был настолько сильным, что у Мартемьянова не было шансов выжить. Остальные пассажиры, среди которых была и Ларина, успели выпрыгнуть из машины до взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты РИА «Новости», которые пострадали от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов.

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    4 января 2025, 23:49 • Новости дня
    Минцифры поддержит семьи погибших журналистов «Известий»

    Минцифры окажет помощь семьям погибших Александра Мартемьянова и Максима Елисеева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, столкнувшихся с трагедией на Украине.

    Министерство цифрового развития России окажет поддержку семьям журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр Максут Шадаев в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале министерства. В обращении Шадаев выразил соболезнования и сообщил о готовности помочь семьям погибших.

    Смерть Александра Мартемьянова произошла на территории Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского FPV-дрона. Максим Елисеев, бывший редактор «Известий», был ранен в Харьковской области также в результате атаки дрона и позже скончался в военном госпитале им. Вишневского.

    Министерство передало слова Шадаева: «Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы оказать помощь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать любую поддержку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого один корреспондент погиб и пятеро получили ранения.

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    5 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали в Ростовской области

    Обломки БПЛА упали в Таганроге и Новобессергеновке, повредив имущество

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

    Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет.

    Слюсарь отметил, что падение обломков вызвало повреждения имущества граждан. В результате инцидента разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов. Также вред был нанесен автомобилям. Сообщения об этом поступили в службу 112 от жителей четырех домохозяйств.

    На места происшествий выехали дежурные службы. На данный момент выясняется размер нанесенного ущерба. «К счастью, раненых и возгораний на земле нет», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Ранее Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки на севере Ростовской области. По его словам, жителям будет оказана необходимая помощь для устранения ущерба, нанесенного их имуществу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а ранее украинский беспилотник напал на гражданский автомобиль с семьей в Запорожской области, в результате чего скончался мальчик. В Левобережном районе Воронежа эвакуировали около жителей дома после того, как обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.

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    5 января 2025, 07:51 • Новости дня
    ПВО сбила 61 украинский беспилотник над регионами России

    ПВО за ночь уничтожила 61 украинский БПЛА, 37 из них – над Ростовской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шестьдесят один украинский беспилотный летательный аппарат, большинство которых было сбито над Ростовской областью.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено шестьдесят один украинский беспилотник. Из них тридцать семь аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области.

    В Брянской области было уничтожено двадцать беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области. В Министерстве обороны отметили, что дежурные средства ПВО продолжают осуществлять контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на угрозы.

    Эта атака беспилотников стала одной из самых масштабных за последнее время. Она иллюстрирует продолжающуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте использования беспилотных технологий в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов, в том числе в Таганроге и других районах. Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

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