Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
ПВО России уничтожила 11 украинских беспилотников
Системами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Российскими системами ПВО сбиты 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России.
В период с 18.00 до 21.00 мск средства ПВО сбили девять беспилотников над территорией Белгородской области и два над территорией Курской области, сообщило Минобороны в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области украинские дроны повредили нежилое здание и легковой автомобиль, а в другом случае атаковали сельскохозяйственную технику, в результате чего водитель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. В Ростовской области в результате атаки беспилотников пострадал семилетний ребенок. Кроме того, утром над Россией были были сбиты пять украинских дронов.