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ВСУ атаковали дронами здание и автомобиль в Белгородской области
Три украинских дрона повредили здание и автомобиль в Валуйском округе Белгородчины
В результате атак украинских дронов в Валуйском округе Белгородской области были повреждены нежилое здание и легковой автомобиль, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском округе региона были совершены атаки украинскими дронами, передает РИА «Новости». В результате этих атак повреждены нежилое здание и автомобиль.
По словам Гладкова, атака беспилотников произошла на участке автодороги в районе села Борки. Два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, в результате чего транспортное средство загорелось.
В селе Долгое еще один дрон атаковал нежилое здание, повредив его. Гладков отметил, что, несмотря на данные атаки, пострадавших среди местных жителей нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работать в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон станции остается в пределах нормы и соответствует природным значениям.
Украинские войска нанесли удар дроном по крыше корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В Белгородской области украинский дрон атаковал сельскохозяйственную технику, в результате чего водитель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.