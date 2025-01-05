ВСУ атаковали дронами здание и автомобиль в Белгородской области

Три украинских дрона повредили здание и автомобиль в Валуйском округе Белгородчины

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском округе региона были совершены атаки украинскими дронами, передает РИА «Новости». В результате этих атак повреждены нежилое здание и автомобиль.



По словам Гладкова, атака беспилотников произошла на участке автодороги в районе села Борки. Два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, в результате чего транспортное средство загорелось.

В селе Долгое еще один дрон атаковал нежилое здание, повредив его. Гладков отметил, что, несмотря на данные атаки, пострадавших среди местных жителей нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работать в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон станции остается в пределах нормы и соответствует природным значениям.

Украинские войска нанесли удар дроном по крыше корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В Белгородской области украинский дрон атаковал сельскохозяйственную технику, в результате чего водитель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

