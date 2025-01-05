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Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после отражения атаки БПЛА
Нововоронежская АЭС продолжила работу в штатном режиме после попытки атаки БПЛА
Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме, несмотря на недавнюю попытку атаки беспилотниками, радиационный фон станции остается в пределах нормы и соответствует природным значениям, сообщили в пресс-службе АЭС.
По данным пресс-службы станции, все энергоблоки продолжают работать, обеспечивая нагрузку 3 753 мегаватт согласно диспетчерскому графику, передает ТАСС.
«В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 мегаватт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям», – сообщили в пресс-службе.
Специалисты станции отметили, что радиационный фон остается в норме и соответствует естественным природным значениям. Это подтверждает, что атака не повлияла на безопасность и эксплуатационные параметры АЭС.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат. В Брянской области было уничтожено 20 беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области.