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ПВО сбила 61 украинский беспилотник над регионами России
ПВО за ночь уничтожила 61 украинский БПЛА, 37 из них – над Ростовской областью
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шестьдесят один украинский беспилотный летательный аппарат, большинство которых было сбито над Ростовской областью.
Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено шестьдесят один украинский беспилотник. Из них тридцать семь аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области.
В Брянской области было уничтожено двадцать беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области. В Министерстве обороны отметили, что дежурные средства ПВО продолжают осуществлять контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на угрозы.
Эта атака беспилотников стала одной из самых масштабных за последнее время. Она иллюстрирует продолжающуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте использования беспилотных технологий в военных действиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов, в том числе в Таганроге и других районах. Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.