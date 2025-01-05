В Брянской области сбили 13 беспилотников

ПВО России сбила 13 беспилотников в Брянской области

Tекст: Денис Тельманов

В Брянской области силами противовоздушной обороны (ПВО) России были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз через свой телеграм-канал. Он отметил: «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

По словам губернатора, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, что свидетельствует о том, что угрозы для населения и инфраструктуры региона удалось избежать. Обстоятельства появления беспилотников над Брянской областью и их происхождение остаются неизвестными.

Ситуация в регионе находится под контролем, и местные власти продолжают мониторинг обстановки. Александр Богомаз подчеркнул важную роль Министерства обороны РФ в обеспечении безопасности региона, выразив благодарность за профессиональную работу ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Системы ПВО России за три часа уничтожили десять украинских беспилотников над Ленинградской, Псковской, Курской и Воронежской областями, сообщило Министерство обороны России.