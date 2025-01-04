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ПВО уничтожила десять беспилотников над четырьмя регионами России
ПВО уничтожила десять украинских беспилотников над Ленинградской, Псковской, Курской и Воронежской областями
Системы ПВО России за три часа уничтожили десять украинских беспилотников над Ленинградской, Псковской, Курской и Воронежской областями, сообщило Министерство обороны России.
По данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов с 8.20 до 11.30 по московскому времени.
Согласно информации Минобороны, три беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Один дрон был уничтожен над территорией Псковской области. В Курской области также был ликвидирован один беспилотный аппарат. Наибольшее количество дронов, пять единиц, было сбито над Воронежской областью.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в Воронеже и его пригороде силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских беспилотников, в результате чего были повреждены окна в нескольких квартирах.
В Ленинградской области ночью и утром в субботу уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.
Минобороны России сообщило об уничтожении в субботу 16 украинских БПЛА над пятью регионами России.