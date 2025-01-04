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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    21 комментарий
    4 января 2025, 12:36 • Новости дня

    В Воронеже и пригороде подавили пять беспилотников ВСУ

    Системы ПВО и РЭБ подавили не менее пяти украинских беспилотников в Воронеже и пригороде

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже и его пригороде силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских беспилотников, повреждены окна в нескольких квартирах, пострадавших нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В Воронеже и пригороде были зафиксированы и подавлены не менее пяти беспилотников вооруженных сил Украины, следует из сообщения в Telegram-канале Гусева.

    Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет. Однако падение нескольких беспилотных летательных аппаратов на территорию жилых домов привело к повреждению окон в ряде квартир, расположенных в Левобережном районе города.

    Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о дальнейших событиях.

    Ранее в Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.

    В Ленинградской области ночью и утром в субботу уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 16 украинских БПЛА над пятью регионами России.

    3 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной схватке российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, видео с которым распространилось в соцсетях, дал первый комментарий.

    «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – сказал Григорьев RT.

    Боец пояснил, что соперник до этого убил его друга.

    Также собеседник отметил, что после этого противостояния на него вышли еще шестеро украинских солдат, двух из них он устранил. Позднее Григорьев смог связаться с командованием.

    Боец вспомнил последние слова, которые сказал ему украинский военнослужащий.

    «В конце он сказал: «Все, давай, брат, давай, ты меня убил, отпусти»... Я его отпустил, потом он лежал и попрощался с небом... И он сказал: «Прощай». Я тоже ему в ответ сказал: «Прощай, брат», – привел он их последний разговор.

    Ножевой бой произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский военный. Победителем из схватки вышел Григорьев. Его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    3 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития

    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине Шевченковское месторождение лития

    Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил, обеспечивая доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд.

    Как сообщает «Российская газета», в результате военных действий российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития на Украине, являющееся крупнейшим в стране и одним из самых богатых в Европе. Это произошло после вытеснения украинских войск из поселка Шевченко, расположенного рядом с месторождением.

    Месторождение содержит 13,8 миллиона тонн литиевых руд, что делает его важным стратегическим объектом, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Литий, как основной компонент этих аккумуляторов, является ключевым в «зеленой повестке» Европы и США, отмечает военный эксперт Борис Рожин.

    Арнольд Ренингард, ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза, подсчитал, что этих запасов хватает для удовлетворения потребностей ЕС до 2050 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Политолог Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства в рядах ВСУ. Так Киев пытается купировать риски, которые несет возможный выход российских сил на границу Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Онуфриенко. Ранее СВР сообщила, что в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ.

    «Чувство самосохранения у таких, как Зеленский и компания, очень обострено. Тот факт, что они до сих пор не снизили призывной возраст, свидетельствует о том, что они больше боятся неорганизованного, спонтанного массового возмущения граждан, которые проживают на этой подконтрольной им территории, чем обрушения фронта», – пояснил политолог Михаил Онуфриенко.

    «Обратите внимание, наш противник достаточно упорно сопротивляется, даже находясь в почти полном окружении. Так было в Угледаре, затем юго-восточнее Курахово, в котле вокруг Анновки и сейчас происходит в Великой Новоселке, где противник просто не в состоянии наступать, он находится под постоянными ударами, но никакой массовой сдачи в плен по-прежнему не происходит», – продолжил он.

    «Командование ВСУ эти ситуации анализирует и затыкает дыры пушечным мясом. Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством. С нынешними темпами ожидать обрушения фронта можно даже год. Тем более Киев, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст до 18 лет. А Венгрия и Польша будут выдавливать неработающих украинских мигрантов обратно, отменяя им льготы. Это дополнительный ресурс для ВСУ», – отметил он.

    «Однако взятие нашими войсками таких крупных объектов, как Покровско-Мирноградская агломерация, усилит дезертирство в ВСУ и очень сильно подломит Киев в моральном плане. Они будут деморализованы, если российские силы выйдут на границу Днепропетровской области. Запад потому и принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. Ну и план воевать до последнего украинца никто не отменял», – резюмировал собеседник.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил, и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Но уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

    «Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении.

    «Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – отмечается в тексте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника.

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    3 января 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с поражением украинских позиций снарядами тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» опубликовало российское Министерство обороны.

    Удар реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорный пункт и пункт управления украинскими дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар позволил продвинуться штурмовикам группировки «Центр» на Красноармейском направлении.

    Ранее ВС России поразили опорный пункт украинских военных в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    4 января 2025, 08:24 • Новости дня
    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине

    Пленный польский наемник сообщил о наемниках из США, Германии, Колумбии и других стран в ВСУ

    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный польский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран.

    По его словам, среди его товарищей по оружию были представители из США, Великобритании, Германии, Латвии, Колумбии, Бразилии, Хорватии и Тайваня, сообщает РИА «Новости».

    «Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня», – сказал пленный.

    Он также отметил, что в его группе командиром был хорват, а среди его соратников значились поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Пленный подчеркнул, что иностранный легион в Украине можно назвать «сборной со всего мира».

    Наемника из Польши, участвовавшего в боях на стороне украинских боевиков, пленили бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Он добавил, что, кроме перечисленных, встречал норвежца, латыша, грузина и медика из Польши.

    Ранее пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев на Украине через сайт.

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР.

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    3 января 2025, 17:49 • Новости дня
    Украинский депутат раскритиковал Зеленского за перенос Рождества
    Украинский депутат раскритиковал Зеленского за перенос Рождества
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский подверг критике Владимира Зеленского за политику в отношении религиозных праздников, указав на изменения в дате празднования Рождества.

    «Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?» – цитирует Дубинского РИА «Новости».

    Отмечается, что Дубинский так саркастично прокомментировал подписанный Зеленским закон, согласно которому Рождество отмечается на государственном уровне 25 декабря вместо прежнего 7 января.

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    3 января 2025, 16:03 • Новости дня
    Рогов: Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР
    Рогов: Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России начали боевые действия за освобождение села Петропавловка на западе ДНР, сообщил глава комиссии Общественной палаты по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», – уточнил Рогов РИА «Новости».

    За населенный пункт уже ведутся бои.

    Кроме того, российские войска продвинулись еще южнее Курахово, освободив около 5 кв. километров территории.

    Ранее Рогов сообщал, что российские войска водрузили флаг в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ.

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    3 января 2025, 15:49 • Новости дня
    The Telegraph сообщил о разработке Украиной «ракеты для ударов по России»

    The Telegraph: Украина планирует создать новую версию ракеты «Трембита» для «ударов по России»

    The Telegraph сообщил о разработке Украиной «ракеты для ударов по России»
    @ Michael Peterson/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская компания PARS намерена разработать новую версию ракеты «Трембита» для ударов на расстояние до 400 миль, включая Москву, сообщил The Telegraph.

    Издание пишет, что украинское конструкторское бюро PARS, которое якобы разработало малую крылатую ракету с пульсирующим двигателем «Трембита», объявило «о планах создания новой версии» этого оружия, передает Ura.Ru.

    Источники издания сообщают, что якобы эта ракета будет «более крупной и дальнобойной», ее радиус действия должен позволить достигнуть объектов на территории России, в том числе Москвы.

    По данным The Telegraph, новая ракета «будет готова» в течение года и якобы станет самым дешевым дальнобойным оружием подобного класса, с заявленной стоимостью свыше 10 тыс. долларов.

    Ранее Economist сообщал о разработке на Украине ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы.

    В ноябре Зеленскийзаявлял, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства.

    Военный эксперт Вадим Козюлин оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.

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    3 января 2025, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, трем бригадам теробороны и морской пехоты ВСУ около Бондаревки, Дарьино, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Махновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой и Старой Сорочины, Погребков, Суджи и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Была отражена контратака штурмовой группы противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Александрией, Веселовкой, Викторовкой, Горналем, Гуево, Зазулевкой, Колмаковым, Лебедевкой, Мартыновкой, Михайловкой, Николаевкой, Никольским, Русским Поречным, Свердликово, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Миропольем в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47265 военнослужащих, 263 танка, 204 машины пехоты, 146 бронетранспортеров, 1393 бронемашины, 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

    Как ранее сообщали в Минобороны, всего ВСУ потеряли свыше 12455 военнослужащих за неделю.

    Накануне СК возбудил дело о теракте после атаки украинских боевиков на Курскую область.

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    4 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

    Губернатор Смоленской области сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

    Как передает ТАСС, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии двух беспилотников в Сафоновском и Ершичском районах. «На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

    Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о действиях противовоздушной обороны в регионах России. В Брянской области российские ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат ВСУ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    В Белгородской области, где система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом, ранен один мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также повреждены линии электропередач и газопровод, однако работы по их восстановлению начнутся в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. С 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.

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    4 января 2025, 12:04 • Новости дня
    Подполковник ВС США указал на растерянность Зеленского

    Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский запнулся, говоря о завершении конфликта на Украине

    Подполковник ВС США указал на растерянность Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский растерялся, отвечая на вопрос о завершении конфликта на Украине, что связано с его нежеланием говорить об истинном положении дел, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

    Дэвис указал на странную реакцию Зеленского, когда ему задали вопрос о том, как закончится СВО. По его словам, он растерялся, сказал, что не знает, как разрешится ситуация, поскольку этот вопрос не стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу», – отметил Дэвис, добавив, что Зеленский интуитивно хочет сказать правду о конфликте, но не готов открыто обсуждать территориальные потери.

    По словам Дэвиса, реакция президента Украины объясняется его нежеланием лгать о возврате к границам 1991 года. Фактически Зеленский оказался в сложной ситуации, когда экономическое банкротство страны, военные поражения и усталость западных партнеров усиливают необходимость переговоров. Однако украинский лидер пока не отказывается от своих условий переговоров при поддержке третьих стран.

    Ранее Дэвис заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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    4 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Экс-разведчик Риттер назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Обученные в США украинцы, в том числе из диаспоры, могут представлять угрозу для американской безопасности, если политика США не будет соответствовать интересам Киева, заявил экс-разведчик Скотт Риттер.

    Украинцы, обученные военному делу США, могут представлять риск для внутренней безопасности Америки, считает экс-разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

    По его мнению, Киев может использовать подготовленных США украинцев для подрыва американской национальной безопасности в случае, если политика Вашингтона окажется неугодной Киеву.

    «Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили», – заявил Риттер в интервью.

    Он подчеркнул, что обученные украинцы, включая представителей диаспоры, могут стать инструментом в руках украинского правительства.

    Также Риттер отметил, что украинская диаспора в США и Канаде была преднамеренно радикализована ЦРУ. Одним из примеров он назвал детский подготовительный лагерь в городе Элленвилл в штате Нью-Йорк. По словам Риттера, в этом лагере жители США украинского происхождения проводят идеологическую обработку нового поколения идеями лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

    Ранее украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию в США для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак».

    В США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина присоединилась к международному терроризму.

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    3 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Политолог предсказал линчевание Зеленского после окончания конфликта

    Политолог Доктороу заявил, что Зеленского ждет линчевание

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президента Украины Владимира Зеленского ожидает линчевание после окончания конфликта с Россией из-за позиции его окружения, заявил политолог Гилберт Доктороу.

    Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Зеленского после завершения конфликта с Россией может ждать линчевание, передает телеканал 360.

    Доктороу отметил, что окружение Зеленского неоднократно давало понять о возможных последствиях для него в случае мирного урегулирования.

    «Каждый раз, когда появлялась возможность мирного решения и переговоров, люди из окружения Зеленского давали ясно понять, что линчуют его», – сказал он.

    Политолог также добавил, что Зеленский, скорее всего, покинет страну, как только станет ясно, что капитуляция неизбежна.

    Ранее Зеленский заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

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    4 января 2025, 11:12 • Новости дня
    На Украине раскритиковали Зеленского за отказ от транзита газа

    Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в проблемах из-за отказа от транзита газа

    На Украине раскритиковали Зеленского за отказ от транзита газа
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его решения прекратить транзит российского газа, что, по его мнению, нанесет вред многим странам.

    Дмитрук заявил: «Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», передает РИА «Новости».

    Ранее венгерская газета Magyar Nemzet писала, что отказ от транзита российского газа усугубил положение Украины. Киев, по мнению издания, потеряет значительные доходы, что ухудшит экономическую ситуацию в стране.

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света, а последствия уже ощущаются. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

    Аналитик Александр Меркурис заявил о возможных проблемах Украины из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что может создать трудности для Киева и Европы в целом.

    Коментарии (3)
    4 января 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России

    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.

    Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.

    Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

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