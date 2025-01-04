Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России
Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.
Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.
Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.
Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.