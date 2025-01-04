Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Брянская область отразила атаку четырех беспилотников
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре реактивных беспилотника
В Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.
Как сообщает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении четырех беспилотников за ночь. По его словам, беспилотники самолетного типа были сбиты силами ПВО министерства обороны России. Инцидент произошел около 1.00 мск, когда Богомаз сообщил о первом уничтоженном реактивном беспилотнике.
Губернатор также отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы. Богомаз поделился этой информацией в своем Telegram-канале.
Ранее в районе Брянской области уже фиксировались случаи сбития беспилотных летательных аппаратов, что вызывает обеспокоенность среди населения и властей региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива, и инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Силы противовоздушной обороны в Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, которые также не причинили разрушений и пострадавших. Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью.