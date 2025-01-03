Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью без пострадавших
Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор.
Информацию о сбитом беспилотнике опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет и разрушений не зафиксировано.
Богомаз также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации, поступающей из официальных источников.
Ранее в этом регионе уже фиксировались попытки применения беспилотных летательных аппаратов, которые своевременно уничтожались силами противовоздушной обороны. Брянская область граничит с Украиной, что делает ее потенциальной целью для применения дронов в ходе военного конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью, в период с 18.40 до 19.50 по московскому времени. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить. Дежурные средства противовоздушной обороны в пятницу уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.