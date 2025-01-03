Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Над двумя регионами уничтожили шесть украинских дронов
Дежурные средства противовоздушной обороны в пятницу уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.
С 11.40 мск до 14.40 мск средства ПВО уничтожили три дрона над Белгородской областью и три – над Воронежской, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при атаке украинских дронов на регион повреждения получили здания двух предприятий.