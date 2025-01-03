Зеленский заявил об использовании украинцев как дешевой рабочей силы на Западе

Зеленский обвинил западные страны в использовании украинцев в качестве дешевой рабочей силы

Tекст: Антон Антонов

«Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев. Так оно и есть», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он подчеркнул, что западные лидеры публично на эту тему говорить не хотят, хотя он и предлагал им поднять ее на пресс-конференции. Зеленский рассказал, что западные общества по-разному относятся к присутствию украинцев.

«Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят денег на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: «Вы их заберите», – заявил Зеленский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на данный момент, по информации El Pais, от шести до десяти млн украинцев продолжают оставаться за границей.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину; президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о сокращении с 1 марта 2025 года финансовой поддержки беженцам с Украины.

Кроме того, выяснилось, что известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза.