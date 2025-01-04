Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

Политолог Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

Tекст: Олег Исайченко

«Чувство самосохранения у таких, как Зеленский и компания, очень обострено. Тот факт, что они до сих пор не снизили призывной возраст, свидетельствует о том, что они больше боятся неорганизованного, спонтанного массового возмущения граждан, которые проживают на этой подконтрольной им территории, чем обрушения фронта», – пояснил политолог Михаил Онуфриенко.

«Обратите внимание, наш противник достаточно упорно сопротивляется, даже находясь в почти полном окружении. Так было в Угледаре, затем юго-восточнее Курахово, в котле вокруг Анновки и сейчас происходит в Великой Новоселке, где противник просто не в состоянии наступать, он находится под постоянными ударами, но никакой массовой сдачи в плен по-прежнему не происходит», – продолжил он.

«Командование ВСУ эти ситуации анализирует и затыкает дыры пушечным мясом. Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством. С нынешними темпами ожидать обрушения фронта можно даже год. Тем более, Киев, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст до 18 лет. А Венгрия и Польша будут выдавливать неработающих украинских мигрантов обратно, отменяя им льготы. Это дополнительный ресурс для ВСУ», – отметил он.

«Однако взятие нашими войсками таких крупных объектов, как Покровско-Мирноградская агломерация, усилит дезертирство в ВСУ и очень сильно подломит Киев в моральном плане. Они будут деморализованы, если российские силы выйдут на границу Днепропетровской области. Запад потому и принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. Ну, и план воевать до последнего украинца никто не отменял», – резюмировал собеседник.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Но уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

«Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении.

«Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – отмечается в тексте.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника.