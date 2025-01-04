Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
ПВО сбила беспилотник над Лужской губой в Ленобласти
ПВО уничтожила БПЛА в районе Лужской губы Финского залива без жертв и разрушений
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области, при этом инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.
В Ленинградской области силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат в районе Лужской губы Финского залива, передает ТАСС. Информация об этом поступила от губернатора региона Александра Дрозденко.
Губернатор Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале: «В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Беспилотник уничтожен». Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Детали о происхождении беспилотного аппарата и обстоятельствах его обнаружения не разглашаются. Власти региона продолжают следить за ситуацией для обеспечения безопасности граждан в Ленинградской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника ВСУ в Смоленской области в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших; в Брянской области российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, как об этом сообщил губернатор; с 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью.