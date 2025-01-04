Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области
Губернатор Смоленской области сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ
В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.
Как передает ТАСС, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии двух беспилотников в Сафоновском и Ершичском районах. «На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.
Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о действиях противовоздушной обороны в регионах России. В Брянской области российские ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат ВСУ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.
В Белгородской области, где система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом, ранен один мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также повреждены линии электропередач и газопровод, однако работы по их восстановлению начнутся в светлое время суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. С 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.