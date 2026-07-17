Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
На Украине решили увеличить штрафы за русский язык
На Украине планируют значительно увеличить штрафы за несоблюдение языкового закона.
За первое нарушение гражданам придется заплатить до 17 тыс. гривен, что эквивалентно 30 тыс. рублей, передает RT. Ранее эта сумма не превышала 5,1 тыс. гривен.
При повторном несоблюдении правил размер взыскания возрастет до 25 тыс. гривен, или около 44 тыс. рублей. До введения новых норм максимальный штраф составлял 11,9 тыс. гривен.
Помимо финансовых санкций, новый законопроект предусматривает полный запрет на использование русского языка в сфере внешкольного образования. В документе он обозначен как «язык государства-агрессора».
В мае языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить штрафы за использование русского языка.
Весной она предложила поднять размер взысканий за прослушивание русскоязычной музыки и продажу книг.
В 2024 году депутаты Верховной рады внесли законопроект о полном запрете русского языка в образовательных учреждениях.