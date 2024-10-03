Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах
В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах
На Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны, при этом не ограничивающий использование любых других языков.
Документ, внесенный депутатом и секретарем комитета по вопросам образования, науки и инноваций Натальей Пипой, предусматривает, что запрет коснется не только государственных, но и частных образовательных учреждений, передает ТАСС.
Законопроект разрешает обучение наряду с государственным языком на языках национальных меньшинств, если они являются официальными языками Евросоюза или коренного народа. Это означает, что на других иностранных языках обучение и общение в школах будет возможно, в то время как русский язык будет исключен из образовательного процесса. Контроль за соблюдением нового правила в частных школах возлагается на их основателей.
Ранее на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.