В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах

Tекст: Валерия Городецкая

Документ, внесенный депутатом и секретарем комитета по вопросам образования, науки и инноваций Натальей Пипой, предусматривает, что запрет коснется не только государственных, но и частных образовательных учреждений, передает ТАСС.

Законопроект разрешает обучение наряду с государственным языком на языках национальных меньшинств, если они являются официальными языками Евросоюза или коренного народа. Это означает, что на других иностранных языках обучение и общение в школах будет возможно, в то время как русский язык будет исключен из образовательного процесса. Контроль за соблюдением нового правила в частных школах возлагается на их основателей.

Ранее на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.