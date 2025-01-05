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Обломки БПЛА упали в Ростовской области
Обломки БПЛА упали в Таганроге и Новобессергеновке, повредив имущество
В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.
Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет.
Слюсарь отметил, что падение обломков вызвало повреждения имущества граждан. В результате инцидента разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов. Также вред был нанесен автомобилям. Сообщения об этом поступили в службу 112 от жителей четырех домохозяйств.
На места происшествий выехали дежурные службы. На данный момент выясняется размер нанесенного ущерба. «К счастью, раненых и возгораний на земле нет», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ранее Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки на севере Ростовской области. По его словам, жителям будет оказана необходимая помощь для устранения ущерба, нанесенного их имуществу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а ранее украинский беспилотник напал на гражданский автомобиль с семьей в Запорожской области, в результате чего скончался мальчик. В Левобережном районе Воронежа эвакуировали около жителей дома после того, как обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.