Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области

Tекст: Мария Иванова

Над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БпЛА была успешно пресечена силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации.

Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, обеспечивая безопасность и проводя необходимые мероприятия.

Накануне в Брянской области были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего же минувшей ночью силы ПВО России сбили 16 украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.