ПВО уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области

ПВО с полуночи уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области, включая Таганрог

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», силы противовоздушной обороны в Ростовской области с полуночи сбили 37 беспилотников. Атака затронула такие районы, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский.

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале: «Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе – в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах».

По данным оперативных служб, несмотря на массированную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет. Меры по нейтрализации угрозы продолжались в течение ночи, обеспечивая безопасность жителей и инфраструктуры области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин.