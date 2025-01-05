  • Новость часаРоссийские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    7 комментариев
    5 января 2025, 14:53 • Новости дня

    Ребенок пострадал из-за атаки БПЛА в Ростовской области

    Семилетний ребенок получил ранение при падении обломков БПЛА в Неклиновском районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.

    Как сообщает ТАСС, в результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Неклиновском районе Ростовской области пострадал семилетний ребенок. Обломки БПЛА упали на один из жилых домов, где и находился ребенок.

    Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что ребенок получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. «К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок семи лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

    Ребенок был срочно доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Медики сообщили, что состояние ребенка стабильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 10.00 до 12.00 в нескольких регионах страны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат, большинство из которых сбили над Ростовской областью. Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

    4 января 2025, 17:19 • Новости дня
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Набока служил санитаром в военном госпитале в Харькове, он заявил, что большая часть иностранных боевиков после лечения возвращались домой, передает РИА «Новости».

    «В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжелые, в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили… Но они в основном из-за денег, в основном из-за денег они», – пояснил он.

    Пленный работал в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона, где лечились как украинские военнослужащие, так и иностранцы с тяжелыми ранениями. Среди пациентов были наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии и Испании. Лечились они на общих условиях, в общих палатах.

    Набока также отметил, что все медицинские процедуры проводились на одном уровне для всех пациентов.

    «Все врачи делали всем одинаково, все операции, все процедуры, все перевязки, все делали на одном уровне, привилегий не было никаких», – подчеркнул он.

    Ранее украинский боевик Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, поделился подробностями «мясного штурма» своего подразделения, которое под предлогом ротации бросили на передовую.

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    4 января 2025, 19:46 • Новости дня
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции.

    «Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Также российская сторона многократно говорила об опасном сближении военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве России, напомнила она.

    Дипломат отметила, что именно по этой причине одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал снабжать оружием киевский режим задолго до начала специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Британские читатели Daily Mail поддержали российского штурмовика Григорьева

    Британские читатели Daily Mail восхитились российским штурмовиком Григорьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские пользователи Daily Mail выразили восхищение мужеством российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, который победил в схватке с украинским военным.

    Читатели популярного британского таблоида Daily Mail выразили восхищение мужеством и отвагой российского штурмовика Андрея Григорьева из Якутии, передает РИА «Новости».

    По их мнению, его действия в схватке с украинским военным заслуживают уважения и признания.

    «Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!», – написал один из читателей.

    Другие пользователи также отметили его честь и достоинство.

    Пользователь с ником Ghost назвал поступок Григорьева проявлением чести и отваги, а Likeitornot выразил надежду, что российский солдат проживет достойную и мирную жизнь, сохраняя память о встрече с украинским военным. Michelsho оценил схватку как честный поединок.

    Напомним, военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке на ножах украинского бойца. Бой проходил осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский солдат. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Другие украинские солдаты военные ошибочно посчитали Григорьева погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов.

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    5 января 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестован генерал, высмеявший заявление Пашиняна о неисправных «Искандерах»

    Арестован экс-замглавы генштаба Армении Хачатрян по обвинению в служебной халатности

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд арестовал генерала Тирана Хачатряна, ранее освободившегося после критики слов Пашиняна о якобы неисправных ракетах комплекса «Искандер».

    Суд постановил арестовать бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, пишет РИА «Новости». Хачатрян высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2021 году за его заявления о комплексах «Искандер», после чего был освобожден от должности. Адвокаты генерала заявляют, что обвинения необоснованны и что его арест носит политический характер.

    В заявлении защиты отмечается, что судья Масис Мелконян игнорировал отсутствие достаточных оснований для ареста, несмотря на наличие 1200-страничного дела. Адвокаты также утверждают, что это один из редких случаев ареста по обвинению в совершении преступления средней тяжести. По их мнению, арест связан с активной политической позицией Хачатряна и попыткой назначить его виновным в поражении в войне.

    Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен». По мнению адвокатов, приближается срок давности по данному делу, и их клиенту не грозит лишение свободы. Они считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, и его арест не направлен на обеспечение хода следствия, а является наказанием за политическую активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-главу управления авиации вооруженных сил Армении задержали по делу о закупках «просроченных» ракет на 4,6 млн долларов, как сообщила Служба нацбезопасности Армении. Президент Армении Армен Саркисян освободил первого заместителя руководителя Генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Тиран Хачатрян в ответ на заявление Пашиняна сперва долго смеялся, затем отметил, что такое невозможно

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    4 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на рассказ Зеленского о чудесном «исцелении солдата»
    Блогеры отреагировали на рассказ Зеленского о чудесном «исцелении солдата»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли рассказ главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что неходячий боец после его визита «начал ходить».

    «И стало совсем понятно, почему Зеленский запретил православную церковь. У него – своя, и он в ней мессия. Уже начал исцелять прикосновением, скоро пойдет аки посуху. Обычно таких держат в психбольнице», – с иронией написала в своем Telegram-канале Марина Ахмедова.

    Она также предположила, что смертей, беды, горя и слез могло бы и не быть, подпиши Зеленский в 2022-м мирное соглашение.

    «Могло бы не быть облав ТЦК на беззащитных мужчин. Могло бы не быть мобилизации тех самых батюшек в штурмовики. Но это все есть, это – реальность, и до этого рассказа об исцелении многие гадали – как же ему живется со всем этим грузом непоправимого», – подчеркнула Ахмедова.

    «Клоун в эфире телемарафона огорошил украинцев рассказом о том, что после его визита к неходячему солдату тот начал ходить. Даже ведущие обалдели от бреда», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Может быть, пациент просто пытался убежать?!» – предположили авторы канала «360».

    Прокомментировали «чудеса Зеленского» в Telegram-канале Stormdaily: «Перед интервью Зеленскому якобы пришло сообщение от того самого бойца. По словам главы киевского режима, тот сообщил ему, что снова начал ходить. Зеленский, правда, не забыл поблагодарить врачей, которые выхаживали солдата. Кто сделал больше чудес – вопрос риторический».

    Ведущая Первого канала Олеся Лосева тоже оценила магические способности Зеленского.

    «Следующий шаг – воскрешение будет? Пока из магических услуг в арсенале Зеленского истребление украинцев действует безотказно», – написала она.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал, как после встречи с ним неспособный ходить солдат ВСУ якобы пошел.

    «Парень, я с ним фоткался, он не ходил. Он работает над этим в США, он там был в больнице, и здесь ему помогали. Мне пришло сообщение перед интервью, и он говорит: «Приезжал президент, и я начал ходить», – рассказал Зеленский о «сотворенном чуде».

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    4 января 2025, 16:22 • Новости дня
    Bild: Днепропетровскую область ожидают скорые бои
    Bild: Днепропетровскую область ожидают скорые бои
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия продвинулась на юг от Красноармейска (украинское название – Покровск), заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью, указал обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

    ВС России сейчас находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области, Российская армия сохраняет высокий темп наступления, несмотря на сопротивление украинских сил, указал Репке в материале для Bild, передает ТАСС.

    Журналист добавил, что российские войска избегают прямой атаки на город и обходят его с юга, применяя стратегию, которая уже доказала свою эффективность в других регионах. Он также подчеркнул, что в настоящее время Российская армия почти не сталкивается с наземным сопротивлением, и только украинские дроны-камикадзе замедляют их продвижение.

    В течение нескольких недель боевые действия могут перекинуться на Днепропетровскую область, что станет серьезной проблемой для украинского правительства. Репке описывает этот возможный сценарий как «ужасный» для киевского режима, так как регион ранее не видел наземных боев.

    Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

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    4 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области

    Минобороны заявило об ответных мерах на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области

    Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили попытку ракетного удара по Белгородской области восемью ракетами ATACMS, выпущенными с территории Украины, и пообещали ответные меры, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, украинские войска предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области, используя оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, все ракеты были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

    Министерство обороны России заявило, что на данные действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры.

    Ранее российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS.

    До этого в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

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    4 января 2025, 21:18 • Новости дня
    Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе дрона под Донецком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов в субботу.

    Дрон ударил по автомобилю, двигавшемуся по трассе Донецк – Горловка, в нем ехали сотрудники СМИ, передает РИА «Новости».

    Ранения получили корреспондент этого агентства и еще четверо сотрудников СМИ.

    Отмечается, что ВСУ намеренно нанесли удар по гражданскому автомобилю, находившемуся далеко от линии фронта.

    Корреспондент РИА «Новости» Максим Романенко сообщил, что после съемки последствий обстрелов в Горловке журналисты ехали в Донецк.

    «На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе», – уточнил он.

    Мужчина получил контузию и ссадины на лице.

    Отмечается, что при обстреле пострадал журналист РИА «Новости» Михаил Кевхиев.

    В июне корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольское в ДНР в результате атаки ВСУ.

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    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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    4 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО

    Блинкен признался, что США начали поставку оружия Украине до начала спецоперации

    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США начали вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции, поставки оружия Киеву начались осенью 2021 года, в том числе зенитные и противотанковые комплексы, заявил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Энтони Блинкен подчеркнул, что в период с сентября 2021 года Штаты начали активно обеспечивать Украину необходимыми вооружениям, передает РИА «Новости».

    «Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО – прим. ВЗГЛЯД.), начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия», – заявил он, подчеркивая, что целью было обеспечение страны средствами для обороны.

    Среди переданного вооружения были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    Блинкен также отметил, что эта поддержка была частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности Украины и предотвращение возможных угроз.

    Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2024 году западные партнеры направили Украине 41,7 млрд долларов, что говорит о критической зависимости страны от внешней финансовой поддержки.

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    5 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР

    Der Spiegel: Российская армия близка к контролю над ДНР и ЛНР, продвигаясь к Днепропетровской области

    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад, стремясь взять полностью под контроль территории ДНР и ЛНР, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, ВС России продолжают активное наступление на запад в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что российские войска обошли город Красноармейск, и приблизились к административной границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Авторы отмечают, что российские силы движутся к цели взять под контроль территории ДНР и ЛНР. В статье подчеркивается, что даже Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии.

    Накануне обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сообщил, что российская армия продвинулась на юг от Красноармейска, заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью. Кроме того, Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

    В субботу российские войска освободили Надию в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    5 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская истребительная авиация в последние сутки уничтожила самолет МиГ-29 украинских военно-воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска в ряде районов, в том числе у Щербиновки и у Дзержинска. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, два танка Leopard, несколько бронетранспортеров и артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила формирования ВСУ в Нескучном и Зеленом Поле. Потери противника составили до 150 человек, уничтожена боевая бронированная машина MaxxPro.

    Группировки «Днепр» заняла более выгодные позиции поразила ВСУ в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113.

    Ранее средства противовоздушной обороны России сбили самолеты Су-27 вооруженных сил Украины.

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    4 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области

    Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 опорного пункта ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и технику противника, сообщило Министерство обороны России.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России совершил авиаудар по опорному пункту вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области, целью стали личный состав и укрепления ВСУ, передает ТАСС.

    Министерство обороны РФ уточнило, что авиаудар был произведен по заранее разведанным целям при помощи авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    После проведения операции экипаж Су-34 вернулся на базу. В ведомстве отметили, что разведка подтвердила успешное уничтожение личного состава и опорного пункта ВСУ.

    Российский Су-34 в декабре нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области, уничтожив личный состав противника с помощью планирующих бомб.

    Также сообщалось, что в ноябре Су-34 нанес удар по технике и личному составу ВСУ на границе Курской области.

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    5 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, часть группы уничтожена, сообщило Министерство обороны России.

    Около 9.00 мск штурмовая группа ВСУ из двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом попыталась атаковать в направлении хутора Бердин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Однако артиллерия и авиация российских войск нанесли поражение этой группе, уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Также ВС России поразили семь бригад противника у Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина и других.

    В течение суток российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в населенных пунктах как Курской, так и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП и несколько десятков других единиц техники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 49 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка.

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    5 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Тело погибшего журналиста Мартемьянова доставили в Донецк

    Тело журналиста «Известий» Александра Мартемьянова доставили в морг Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка.

    Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего под Горловкой, было доставлено в Донецк, сообщает ТАСС. Источник агентства подтвердил: «Тело Саши в морге в Донецке». Мартемьянов, внештатный корреспондент «Известий», погиб в результате атаки украинского БПЛА.

    Атака беспилотника произошла на трассе Донецк – Горловка. Редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина сообщила, что удар дрона пришелся на крышу со стороны погибшего. Инцидент также привел к ранениям четырех человек, включая Ларину.

    Коллега Мартемьянова, Евгений Быковский, отметил, что Горловка была ключевой рабочей точкой для корреспондента. Они вместе работали на обстрелах и даже были ранены в 2023 году. «Несмотря на ранения, мы не бросили профессию», – подчеркнул Быковский, добавив, что сегодняшняя атака дронов была особенно массовой.

    Изабелла Либерман, корреспондент издания «Блокнот», рассказала, что перед выездом из Горловки Мартемьянов успел снять репортаж об атаке дронов. По ее словам, они избежали многих опасных ситуаций благодаря дронодетекторам и даже шутили о безопасности машин. Однако, перед самим выездом машина Мартемьянова подверглась атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, направлявшихся в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

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