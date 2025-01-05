Ребенок пострадал из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Семилетний ребенок получил ранение при падении обломков БПЛА в Неклиновском районе

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Неклиновском районе Ростовской области пострадал семилетний ребенок. Обломки БПЛА упали на один из жилых домов, где и находился ребенок.



Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что ребенок получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. «К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок семи лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ребенок был срочно доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Медики сообщили, что состояние ребенка стабильно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 10.00 до 12.00 в нескольких регионах страны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат, большинство из которых сбили над Ростовской областью. Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

