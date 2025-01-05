Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников

Tекст: Алексей Дегтярев

Набока служил санитаром в военном госпитале в Харькове, он заявил, что большая часть иностранных боевиков после лечения возвращались домой, передает РИА «Новости».

«В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжелые, в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили… Но они в основном из-за денег, в основном из-за денег они», – пояснил он.

Пленный работал в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона, где лечились как украинские военнослужащие, так и иностранцы с тяжелыми ранениями. Среди пациентов были наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии и Испании. Лечились они на общих условиях, в общих палатах.

Набока также отметил, что все медицинские процедуры проводились на одном уровне для всех пациентов.

«Все врачи делали всем одинаково, все операции, все процедуры, все перевязки, все делали на одном уровне, привилегий не было никаких», – подчеркнул он.

Ранее украинский боевик Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, поделился подробностями «мясного штурма» своего подразделения, которое под предлогом ротации бросили на передовую.