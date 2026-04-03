Беглов заявил о готовности Петербурга продлить метро до Пулково

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, власти Петербурга ведут переговоры с правительством России о софинансировании строительства, чтобы метро дошло не только до аэропорта, но и до «Экспофорума», Царского Села и Технологических долин, передает РИА «Новости».

Беглов подчеркнул, что «у нас твердая и абсолютно обоснованная позиция. Продление Кировско-Выборгской линии в Пушкинский район нужно не только Петербургу. Аэропорт «Пулково», выставочный комплекс «Экспофорум», музеи Царского Села, две Технологических долины – это зона федеральных интересов».

Губернатор напомнил, что проект представлен президенту Владимиру Путину в начале 2024 года, во время мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда. Президент уже дал ряд поручений, в том числе по выделению 500 млрд рублей на развитие метро Петербурга в ближайшие шесть лет.

Беглов заявил, что город готов быстро заключить контракт на проектирование и пройти госэкспертизу, если получит федеральное софинансирование. Власти считают, что продление линии метро значительно повлияет на развитие южных районов Петербурга.

Согласно генплану, метро до «Пулково» планируется построить до 2030 года, а продление до «Царского Села» – к 2040 году.

Ранее Беглов сообщил, что власти Петербурга согласовали документацию по планировке территории, где будет расположена станция метро «Пулково».