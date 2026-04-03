Иран составил список целей из связанных с США судов
Иран подготовил список судов, которые принадлежат компаниям, оказывающим помощь США и Израилю, рассказал посол Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур.
По его словам, Министерство разведки предоставляет данные о таких судах Совету национальной безопасности, который утверждает их и передает вооруженным силам Ирана для внесения в список потенциальных целей, передает РИА «Новости».
Фердоусипур также отметил, что в случае попытки захвата иранских островов американскими военными, хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Он подчеркнул, что такие действия приведут к ответным мерам со стороны региональных союзников Ирана.
Ранее Фердоусипур заявил, что информация о прямых переговорах между Ираном и США не соответствует действительности.
Иран ожидает компенсации ущерба, снятия всех санкций и гарантий невозобновления агрессии.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что предложения по урегулированию конфликта, переданные через посредников, содержат слишком жесткие и нелогичные требования.