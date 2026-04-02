Иран опроверг заявления США о переговорах с Вашингтоном
Иранский дипломат Фердоусипур опроверг заявления США о прямых переговорах
Заявления Вашингтона о якобы ведущихся прямых переговорах между Ираном и США не соответствуют действительности, сообщил глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур.
По словам дипломата, «никакого прямого контакта (между Ираном и США) совершенно нет», передает РИА «Новости».
Фердоусипур также отметил, что президент США Дональд Трамп делает подобные заявления с целью оказать влияние на финансовые и нефтяные рынки.
Как писала газета ВЗГЛЯЛ, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».
Ранее американский лидер пообещал отбросить Иран в «Каменный век» в ближайшие недели.