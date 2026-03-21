Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» решили доставить в порт Ливии
Поврежденный после атаки у берегов Ливии российский газовоз «Арктик Метагаз» с крупной партией сжиженного природного газа готовят к буксировке в порт, сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC).
Национальная нефтяная корпорация заявила, что судно переместят в одну из местных гаваней, передает ТАСС. Решение принято из-за погодных условий, так как ветер и волны приближают корабль к берегу.
«Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего, с Управлением портов», – говорится в заявлении. Для предотвращения разлива нефти и минимизации экологического ущерба уже заключен контракт со специализированной компанией.
Минтранс России ранее сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.
Глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа в этом нападении.
Позднее итальянский телеканал Rai показал кадры дрейфующего без экипажа судна у берегов Лампедузы.