Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» решили доставить в порт Ливии

Национальная нефтяная корпорация заявила, что судно переместят в одну из местных гаваней, передает ТАСС. Решение принято из-за погодных условий, так как ветер и волны приближают корабль к берегу.

«Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего, с Управлением портов», – говорится в заявлении. Для предотвращения разлива нефти и минимизации экологического ущерба уже заключен контракт со специализированной компанией.

Минтранс России ранее сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

Глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа в этом нападении.

Позднее итальянский телеканал Rai показал кадры дрейфующего без экипажа судна у берегов Лампедузы.