Аракчи: Иран не отвечал на предложение США из 15 пунктов

Tекст: Вера Басилая

Аракчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera отметил, что Тегеран не выдвигал никаких предложений или условий в ответ на инициативу Вашингтона и не принимал решения по поводу переговоров, передает РИА «Новости».

По его словам, Иран пока не отвечал на предложенный США план по урегулированию конфликта, который включает 15 пунктов.

«У нас есть некоторые замечания в этой связи, а наши условия для завершения войны очевидны».

Аракчи добавил, что угрожать народу Ирана недопустимо, и обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу проявлять уважение к иранцам.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник назвал американский план нереалистичным. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются и набирают интенсивность, при этом Вашингтон нацелен на заключение сделки.

США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, предусматривающий снятие части санкций и ограничения по ядерной программе.

Международные посредники заявили, что Тегеран не запрашивал десятидневную паузу в ударах по энергетическим объектам и до сих пор не представил окончательный ответ на этот план.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану этот мирный план через посредничество правительства Пакистана.