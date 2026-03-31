    Украина завалит Прибалтику и Польшу падающими дронами
    Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
    Еврокомиссия призвала страны ЕС начать экономить дизель и авиатопливо
    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин: К 2030 году число беспилотных грузовиков в России превысит четыре тысячи
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Мужа экс-главы Министерства внутренней безопасности США уличили в переодевании в женщину
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 22:03 • Новости дня

    Аракчи: Иран не отвечал на предложение США из 15 пунктов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран не направлял официальный ответ на американский план урегулирования, состоящий из 15 пунктов.

    Аракчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera отметил, что Тегеран не выдвигал никаких предложений или условий в ответ на инициативу Вашингтона и не принимал решения по поводу переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, Иран пока не отвечал на предложенный США план по урегулированию конфликта, который включает 15 пунктов.

    «У нас есть некоторые замечания в этой связи, а наши условия для завершения войны очевидны».

    Аракчи добавил, что угрожать народу Ирана недопустимо, и обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу проявлять уважение к иранцам.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник назвал американский план нереалистичным. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются и набирают интенсивность, при этом Вашингтон нацелен на заключение сделки.

    10 комментариев

    США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, предусматривающий снятие части санкций и ограничения по ядерной программе.

    Международные посредники заявили, что Тегеран не запрашивал десятидневную паузу в ударах по энергетическим объектам и до сих пор не представил окончательный ответ на этот план.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану этот мирный план через посредничество правительства Пакистана.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    10 комментариев

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    Комментарии (19)
    31 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

    В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

    Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

    Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.

    Комментарии (20)
    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    10 комментариев

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    Комментарии (4)
    31 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана атаковали объекты компаний AT&T и Siemens в Бен-Гурионе и Хайфе с помощью беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.

    Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

    В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

    За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

    Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.

    Комментарии (5)
    30 марта 2026, 22:52 • Новости дня
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    С начала атак на Иран американские военные выпустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM, что превысило годовой производственный лимит, сообщил Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

    По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

    Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

    10 комментариев

    Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

    Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

    Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.

    Комментарии (2)
    31 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара, нанесенного США и Израилем.

    О гибели военного заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что вместе с офицером погибли и члены его семьи.

    «Поздравляю и выражаю соболезнования по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников», – заявил Вахиди.

    10 комментариев

    Накануне КСИР сообщил о гибели командующего ВМС Алирезы Тангсири.

    Ранее высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Комментарии (4)
    31 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель выразил обеспокоенность новым законом Израиля о смертной казни террористов, указав на его дискриминационный характер и противоречие демократическим принципам.

    ЕС выразил серьезную обеспокоенность в связи с принятием Израилем закона о смертной казни для террористов, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что этот шаг является откатом назад и носит явно дискриминационный характер.

    Он отметил, что принятие такого закона особенно негативно сказывается на ситуации с правами человека в Израиле.

    Аль-Ануни подчеркнул, что Евросоюз призывает Израиль соблюдать демократические принципы и придерживаться прежних подходов к вопросам смертной казни.

    Закон предусматривает, что осужденные террористы будут содержаться в отдельных изоляторах с ограниченным доступом для посетителей, а встречи с адвокатами будут проходить по видеосвязи.

    Срок исполнения смертного приговора установлен на 90 дней после вынесения решения суда. На момент казни присутствуют начальник тюрьмы, представитель судебной власти, официальный наблюдатель и член семьи осужденного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнессет Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Власти Ирана задержали почти 200 человек по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и передаче информации.

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани предположительно казнили по обвинению в работе на израильскую разведку «Моссад».

    Комментарии (2)
    31 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

    Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.

    «Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.

    Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.

    В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    Комментарии (4)
    31 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

    Документ, который приводит Центральное телевидение Китая, был принят по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и главы МИД Пакистана Исхака Дара 31 марта, передает ТАСС.

    «Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта», – отмечается в заявлении.

    Стороны подчеркнули важность уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, а участников конфликта призвали отказаться от применения силы на время переговоров.

    Особое внимание в инициативе уделяется обеспечению безопасности гражданских объектов. Китай и Пакистан настаивают на полном прекращении атак на мирное население, энергетическую инфраструктуру, опреснительные установки и мирные ядерные объекты. Также отмечается необходимость беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.

    Отдельным пунктом инициативы стало требование обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и прилегающих водах. Страны призвали защитить гражданские и коммерческие суда, чтобы как можно скорее восстановить нормальную навигацию в этом важнейшем торговом коридоре.

    Пятым элементом документа обозначено требование обеспечить главенствующую роль Устава ООН в выработке всеобъемлющего мирного соглашения для региона.

    10 комментариев

    Ранее МИД России призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.

    Комментарии (4)
    31 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке

    Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, в ходе беседы лидеры выразили серьезную озабоченность ухудшением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, массовой гибелью мирных жителей и разрушением ключевой гражданской инфраструктуры, включая энергетические и промышленные объекты.

    Собеседники подчеркнули, что необходимо как можно скорее прекратить боевые действия и активизировать политико-дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта. При этом, по их мнению, должны учитываться законные интересы всех стран региона, с которыми Россия традиционно поддерживает дружественные и взаимовыгодные отношения.

    Путин и Мухаммед бен Заид с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и ОАЭ, который активно развивается по разным направлениям.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (3)
    31 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    TWZ: Израильские F-16 применили кассетные боеприпасы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители F-16I Sufa, участвовавшие в ударах по объектам в Иране, были замечены с кассетными боеприпасами, что указывает на попытку ограничить запуск баллистических ракет, сообщает The War Zone (TWZ).

    Снимки F-16I Sufa, опубликованные израильскими ВВС, показывают, что самолеты участвовали в ударах по Ирану и, вероятно, были оснащены кассетными боеприпасами, передает The War Zone.

    Точные типы суббоеприпасов на фото определить сложно, однако три дня до публикации иранские власти обвинили США в применении авиационных мин BLU-91/B, которые сбрасываются с помощью кассетных бомб. По мнению экспертов, такие боеприпасы могли использоваться для создания минных полей с целью затруднить иранским войскам доступ к пусковым установкам баллистических ракет.

    В публикации израильских ВВС говорится: «Параллельно ВВС нанесли удары по объектам, используемым для хранения и запуска баллистических ракет, представляющих прямую угрозу для граждан Израиля, а также по ряду систем обороны. За последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по объектам производства оружия по всему Тегерану. Удары по военной промышленности режима в Тегеране продолжаются и сейчас. ВВС продолжают наращивать удары, чтобы лишить режим производственных возможностей, которые он создавал годами».

    На размещенных снимках видны боеприпасы с характерными тупыми носами и заметными взрывателями, что соответствует внешнему виду американских кассетных бомб со сбрасываемыми минами типа Gator. Аналитики отмечают, что такие бомбы могут быть загружены различными типами суббоеприпасов, включая противотанковые и противопехотные мины.

    10 комментариев

    Иран ранее заявлял, что находил авиационные мины BLU-91/B вокруг города Шираз после недавних авиаударов. По данным Bellingcat, Израиль, США и Нидерланды известны как пользователи подобных кассетных боеприпасов. F-16 входит в перечень платформ, способных использовать такие вооружения. Целью минирования может быть затруднение доступа к подземным пусковым установкам ракет и снабжению тяжелой техники для восстановления входов после ударов.

    Среди других кассетных боеприпасов, находившихся на вооружении Израиля, упоминались CBU-58/B с противопехотными боеприпасами и Rockeye с противотанковыми, однако их актуальный статус неясен. Также Израиль разрабатывал собственные кассетные бомбы для разрушения ВПП, но признаков их применения в нынешнем конфликте пока нет.

    Спутниковые снимки показали значительные разрушения на объектах по производству и запуску баллистических ракет в Иране после авиаударов.

    Израильские военные провели масштабную воздушную операцию по подземным хранилищам и заводам по производству баллистических ракет в нескольких иранских провинциях.

    Израильские ВВС нанесли удары по исследовательскому комплексу КСИР в Тегеране и подземным объектам, связанным с производством баллистических ракет.

    При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уточнил, что удары по целям США и Израиля наносятся ракетами с несколькими боеголовками, а не кассетными боеприпасами.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 22:58 • Новости дня
    Иран объявил о втором сбитом MQ-9 Reaper за два часа

    Tекст: Антон Антонов

    Военные Ирана уничтожили второй за два часа американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом американском беспилотнике над Исфаханом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявлял об уничтожении нескольких БПЛА MQ-9. США, по оценкам The Wall Street Journal, будут вынуждены потратить около 1,4-2,9 млрд долларов на восстановление или восполнение поврежденной и утерянной военной техники после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    31 марта 2026, 03:38 • Новости дня
    Тегеран назвал последствия возможной наземной операции США против Ирана

    Вице-президент Ирана Ареф: США могут решить отправить свои войска на остров Харк

    Tекст: Антон Антонов

    Если Вашингтон направит военных на остров Харк, то их судьбу будет решать иранская сторона, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

    Ареф прокомментировал возможность начала США наземной операции против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В своем заявлении он отметил, что США действительно могут принять решение направить американских военнослужащих на остров Харк. «Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», – заявил первый вице-президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил мораторий на удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Эксперты считают, что пауза используется для подготовки к ограниченной наземной операции. По информации СМИ, в регион может быть переброшено не менее 10 тыс. военных, а начало операции ожидается в ближайшее время.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Лавров назвал позицию США по Ирану «двухходовочкой»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал отношение США к международному праву в ситуации вокруг Ирана как «двухходовочку».

    Отношение США к международному праву в ситуации вокруг Ирана российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «двухходовочкой», передает ТАСС.

    На общем собрании Российского совета по международным делам Лавров напомнил, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о «грубейшем нарушении международного права» в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива. При этом, по словам Лаврова, «за два дня до этого президент [США Дональд] Трамп сказал, что его не интересует международное право. У него есть своя мораль и свои инстинкты. Двуходовочка такая».

    Кроме того, Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Персидском заливе, заявил Лавров, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, Москва считает недопустимым применение военной силы против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, вне зависимости от того, идет ли речь об Иране или о странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Лавров подчеркнул, что Россия готова оказать сторонам конфликта посредническую и иную помощь для поиска путей возвращения ситуации к политико-дипломатическим решениям. Власти России настаивают на необходимости урегулирования разногласий исключительно дипломатическими средствами, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    МИД России ранее призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 02:58 • Новости дня
    Иран атаковал кувейтский танкер с нефтью в Дубае

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы предприняли атаку на кувейтский нефтяной танкер в порту Дубая, сообщила компания Kuwait Petroleum Corporation.

    По заявлению компании, которое приводит Al Jazeera, «Иран атаковал кувейтский танкер с нефтью в порту Дубая», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что в результате удара снаряда по танкеру в районе Дубая на судне вспыхнул пожар. Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    Комментарии (4)
    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

