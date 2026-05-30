Минздрав обновил список медицинских должностей

Минздрав исключил 16 специальностей из перечня медицинских должностей
Российский Минздрав обновило номенклатуру должностей, добавив врачей здорового долголетия и упразднив ряд узких позиций для оптимизации работы, как поясняется в документе ведомства.
Министерство здравоохранения утвердило новый список профессиональных позиций. Документ предполагает исключение 16 направлений и добавление 11 новых профессий. Базовые изменения вступят в силу с 1 сентября, передает ТАСС
Осенью в штатных расписаниях появятся нутрициологи, медицинские психологи, логопеды и врачи по медицине здорового долголетия. Одновременно будут упразднены должности диабетологов, сексологов, городских педиатров и зубных врачей. Еще три специальности, включая вирусологов и бактериологов, исчезнут к осени 2028 года.
Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Виктор Фомин объяснил логику такого решения. «Исключенные из перечня медицинские должности не повлекут за собой отсутствие медицинской помощи по этим профилям, решение было принято для устранения формального дублирования функций», – отметил специалист.
Действующие врачи упраздненных направлений пройдут специальный переходный период. Медики гарантированно сохранят рабочие места и получат возможность пройти переквалификацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Минздрав подготовил проект приказа о введении более десяти новых медицинских специальностей.
Месяцем ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала официальное появление должности врача медицины здорового долголетия. А в январе власти включили в общероссийский классификатор профессий нейропсихологов и врачей-сексологов.