Politico выяснила, о чем Трамп сообщит в обращении к американцам

Tекст: Катерина Туманова

«Президент США неоднократно заявлял в социальных сетях и публичных комментариях за последние 24 часа о своем обращении к нации, закладывая основу для речи, в которой, как ожидается, будет сказано о том, что все военные цели достигнуты», – пишет Politico со ссылкой на шесть источников.

По их данным, Трамп намерен жестко обвинить за самый важный нерешенный вопрос войны на союзников по НАТО – продолжающиеся ограничения Ираном судоходства через Ормузский пролив.

Стив Бэннон, бывший главный стратег Белого дома при Трампе, заявил, что президент, по сути, объявит о победе, изложив свои достижения в Иране и планы на будущее до ухода США.

«Две-три недели, четко определенные цели: «Пришел, увидел, победил», и мы задержимся еще на пару недель, чтобы завоевать еще больше. Возможно, даже тогда перемирие. При этом постоянно подчеркивая, что ситуация в Ормузском проливе – это дело Объединенных Арабских Эмиратов и Европы, а мы должны объявить о победе», – добавил Бэннон.

Решение Трампа выступить с важной речью о завершении войны, совпавшее с прибытием в регион еще 2500 американских морских пехотинцев, может быть в первую очередь попыткой успокоить опасения избирателей и тревогу Уолл-стрит по поводу энергетических рынков и последствий закрытия пролива, отмечает газета.

Напомним, Белый дом анонсировал важное заявление Трампа о войне с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе. По данным WSJ, президент США в частных разговорах с советниками выразил намерение завершить войну с Ираном в ближайшие недели.

При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к американцам отверг войну, которую Иран не выбирал.