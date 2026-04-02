Пезешкиан в обращении к американцам отверг войну, которую Иран не выбирал
Пезешкиан обратился к американцам с открытым письмом
Иранский президент Масуд Пезешкина 1 апреля адресовал американскому народу открытое письмо, в котором назвал ближневосточный конфликт войной, которое Иран не выбирал и вести которую не желает.
В открытом письме президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нападения на жизненно важную инфраструктуру Ирана направлены против иранского народа и призвал их не допускать. Он добавил, что подобные действия имеют последствия, выходящие далеко за пределы страны, передает телеканал Al Hadath.
Пезешкиан указал на то, что изображение Ирана как угрозы противоречит исторической реальности и фактам настоящего времени.
«Иран не питает враждебности к простым американцам», – подчеркнул он.
Пезешкиан заверил, что иранский народ не питает враждебности и к другим странам, включая Америку, Европу и соседние государства.
Иран в своей современной истории не выбирал путь агрессии, экспансии, колониализма или гегемонии, никогда не начинал войны. Он стремился к переговорам по ядерной проблеме и выполнял свои обязательства.
Президент Ирана призвал выйти за рамки политической риторики и переосмыслить реалии прошлого и настоящего республики, а также ее стремлению к будущему, основанному не на конфронтации, а «на правде, достоинстве и взаимопонимании».
В своем письме президент Ирана заявил, что отношения между Ираном и США в мире, где формируются конкурирующие нарративы и формируется геополитическая напряженность, остаются одними из самых неправильно понимаемых.
Письмо Пезешкиана появилось на фоне внимания к президенту США и его «важному заявлению» относительно хода войны с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана заявил о готовности искать выход из конфликта с США и Израилем при условии гарантий прекращения атак. Посол Ирана озвучил условия мира.
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что Иран сформулировал четыре ключевых требования к США и Израилю, включая компенсацию ущерба и гарантии предотвращения новых конфликтов.