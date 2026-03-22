В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.8 комментариев
Трамп: США рассматривают возможность «сворачивания» войны с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США готовы «свернуть» войну с Ираном и передать «другим странам» заботу о проблемах Ормузского пролива.
По словам главы Белого дома, другим странам придется охранять и обеспечивать порядок в Ормузском проливе по мере необходимости, после того как атаки США на страну побудили Иран наносить ответные удары по судам в этом важнейшем мировом судоходном маршруте.
США окажут помощь, «если их попросят», но «в этом не должно быть необходимости», заявил он.
«Мы очень близки к достижению наших целей, поэтому рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», – написал Трамп в Truth Social.
По его словам, Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости другими странами, которые его используют, но США среди них не будет.
«Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по охране Ормузского пролива, но это не должно быть необходимым после устранения иранской угрозы. Важно отметить, что для них это будет легкая военная операция», – написал Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана. Axios узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.