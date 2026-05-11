Резервный банк Индии принялся активно возвращать золото в страну

Tекст: Катерина Туманова

После того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сограждан прекратить покупку золота на год в национальных интересах, аналитический центр Global Trade Research Initiative (GTRI) поддержал это обращение, пишет The Times of India (TOI).

«GTRI поддержал призыв премьер-министра Нарендры Моди к индийцам воздержаться от покупки золота в течение года, поскольку растущий импорт драгоценных металлов наносит ущерб валютным резервам и торговому балансу Индии», – приводит газета выдержку из отчета аналитического центра.

До этого премьер-министр Моди призвал граждан отложить несущественные покупки золота, в том числе свадебные, на фоне глобальной экономической неопределенности. Поскольку Индия почти полностью зависит от импорта золота, растущий приток драгоценных металлов продолжает оказывать серьезное давление на экономику.

Основная часть драгметалла ранее находилась в США и Британии. Еще три года назад только 38% золотых запасов Индии хранились в пределах страны.

Кмарту 2026 года этот показатель вырос до 77%. С 2023 по 2025 год Резервный банк вернул в Индию 280 тонн золота, а с октября 2025 года по март 2026 года – еще 104,2 тонны. Репатриация золота проходила поэтапно, уточняют «Вести».

TOI отмечает, что Нью-Дели стремится снизить риски заморозки золотовалютных резервов со стороны западных государств, уменьшить зависимость от доллара и поддержать курс рупии. Также этот шаг поможет укрепить позиции Индии на случай появления новой платежной валюты стран БРИКС.

