Иран передал посредникам список условий для мира
Тегеран передал посредникам свои условия для прекращения войны, сообщил глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур.
По словам Фердоусипура, Иран ожидает компенсации причиненного ущерба, снятия всех санкций и получения гарантий невозобновления агрессии, передает РИА «Новости».
«У нас есть условия для прекращения войны. Мы просим через посредников в регионе компенсации, снятие всех санкций и гарантии невозобновления агрессии», – заявил дипломат.
Ранее Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что Иран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».