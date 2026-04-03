Сбои произошли в работе мобильного приложения Сбербанка
В работе мобильного приложения Сбербанка наблюдаются сбои с утра, следует из данных сервиса Downdetector.
По данным Downdetector, к 10:31 по московскому времени количество поступивших жалоб достигло 616, и их число продолжает расти. Отмечается, что оплатить покупки не получается ни картой Сбербанка, ни с помощью QR-кода, ни через Bluetooth, передает РИА «Новости».
Попытки дозвониться на горячую линию банка оказались безуспешными, а время ожидания ответа в чате поддержки превышает 12 минут. Это создает дополнительные неудобства для клиентов, которые не могут получить консультацию по своим вопросам.
В Сбербанке подтвердили наличие трудностей и предупредили о возможных сбоях при оплате картой. В сообщении кредитной организации указано: «В данный момент могут наблюдаться затруднения при оплате картой. Мы уже занимаемся устранением причин».
Ранее Сбербанк и «Т-банк» опровергли сообщения о сбоях в своих сервисах.