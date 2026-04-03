Лукашенко прокомментировал подорожание топлива в Белоруссии

Лукашенко объяснил подорожание топлива в Белоруссии мировым кризисом

Tекст: Вера Басилая

Александр Лукашенко заявил, что рост стоимости топлива в республике обусловлен внешними факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива. Президент отметил, что в мире цена на топливо выросла в разы, однако в Белоруссии ситуация пока остается под контролем и цены находятся на терпимом уровне, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия импортирует большую часть нефти, и стоимость энергоресурсов в стране напрямую зависит от мировой конъюнктуры. Он обратил внимание, что многие жители соседних государств приезжают заправляться в республику, поскольку здесь условия более выгодные.

«У нас еще терпимо, едут все заправляться к нам. Вот эти все вражеские государства. Я, конечно, их врагами не считаю. Едут в диктатуру заправляться. С Украины, правда, не едут. Потому что там они границу полностью закрыли. Приедут – пусть заправляются. Мы не против», – отметил Лукашенко.

Президент призвал граждан быть экономнее и напомнил, что бесплатного бензина не бывает. Он отметил, что даже при незначительном росте цен власти стараются компенсировать это повышением заработной платы, несмотря на ограниченные финансовые возможности населения.

Вице-премьер России Александр Новак заявил о рекордном росте цен на мировом рынке нефтепродуктов из-за кризиса на Ближнем Востоке и экспортных ограничений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о резком подорожании газа и нефти в Евросоюзе после нападения США и Израиля на Иран и о миллиардах дополнительных расходов для европейских налогоплательщиков.

Европейцы начали массово ездить в Калининград за более дешевым бензином на фоне резкого роста цен на топливо в своих странах.