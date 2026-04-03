    Хуситы – старая новая головная боль Запада

    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    3 апреля 2026, 08:52 Мнение

    Хуситы – старая новая головная боль Запада

    Хуситы – едва ли не самая последовательная и бескомпромиссная сила на Востоке, противопоставившая себя объединенному Западу задолго до начала войны против Ирана. Недооценивать их точно не стоит.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Способность тиражировать международные проблемы давно отличает политику коллективного Запада. На Востоке этот «талант» хорошо проявился на примере просчета Вашингтона с Ираном, когда на 30-й день война расширилась до второго театра, расположенного почти в двух тысячах километров от основного.

    Речь о Йемене и о базирующемся там повстанческом движении хуситов «Ансар Аллах». Повстанцы впервые с начала агрессии против союзного им Ирана ударили по Израилю серией баллистических ракет и официально объявили о вступлении в войну. По словам хуситов, таким образом они планируют поддерживать лояльные Тегерану «силы сопротивления». На этот отчаянный шаг – биться против военной машины США и Израиля при труднопрогнозируемом исходе войны для Ирана – хуситы пошли явно неспроста.

    Этнически хуситы – арабы. Так же, как и иранцы, они шииты. При этом военно-политическая и религиозная группа шиитского меньшинства – зейдитов. Впрочем, это меньшинство составляет ни много ни мало треть населения Йемена, то есть примерно 13 млн человек. Их движение «Ансар Аллах» («Приверженцы Аллаха») появилось в Йемене в конце 1990-х. Самоназвание «хуситы» происходит от имени основателя движения Хусейна Бадруддина аль-Хуси – политика, религиозного деятеля и полевого командира. В 2004 году он погиб в боях с йеменской армией. Повстанцев по сей день возглавляет его брат Абдель-Малик аль-Хуси. Число «штыков», по разным оценкам – от 300 до 350 тыс. человек.

    К вступлению в войну на стороне Ирана хуситов подтолкнули не только религиозные, но и политические соображения. Как справедливо отметил лидер движения Абдель-Малик аль-Хуси, Иран – «единственный, кто официально поддержал Йемен» в предыдущих конфликтах. Действительно, 11 лет назад, когда Запад натравил на хуситов коалицию из девяти арабских государств, именно иранцы предоставили йеменским союзникам необходимое – баллистические ракеты средней дальности «Хейбар Шекан» и дроны. В итоге спустя восемь лет войны многочисленная коалиция, вооруженная передовым высокоточным оружием США, с хорошими военными бюджетами, хорошо знакомая, в отличие от Запада, с местными реалиями и слабыми сторонами хуситов, была вынуждена пойти на переговоры с ними.

    Хуситы – из солидарности с ХАМАС – доставляют немало беспокойства и Израилю: от баллистических ракет по территории еврейского государства до уничтожения израильских сухогрузов. Однако давая оценку феномену хуситов, преувеличивать степень вовлеченности Ирана в их дела или координацию между союзниками не стоит. Да, эти факторы имеют значение, но не всегда определяющее.

    К тому же если Иран покровительствует хуситам, из этого автоматически не следует, что повстанцы утратили способность к самостоятельной линии поведения. Зачастую конструктивный характер связей или попытка наладить отношения между Саудовской Аравией и Ираном (как это было весной 2023 года при посредничестве Китая) не приводили к безусловному умиротворению хуситов. С другой стороны, возможно, преимущество союзников как раз в том, что им не нужно тратить время на согласование позиций. Они могут действовать сообразно оперативно-тактической обстановке.

    На самом деле ключевой союзник хуситов – не Иран, а родной йеменский рельеф. Высоко в горах они пережидают авиационные атаки противников, а на берегу пользуются уже другой местной «привилегией». За счет выгодного расположения береговой линии, примыкающей к узкому Баб-эль-Мандебскому проливу, повстанцы могут блокировать продвижение судов по Суэцкому маршруту – артерии, обеспечивающей 10% мировой торговли. Причем для этого им совершенно не нужно дорогое оружие. Заблокировать проход на какое-то время можно и с помощью крупнокалиберного пулемета или торпед китайского производства. Хуситы располагают и первым, и вторым.

    Вовлечение хуситов в войну против США и Израиля на стороне Ирана с высокой долей вероятности, как и в недавнем прошлом, создаст критическую угрозу судоходству в Красном море и работе Суэцкого канала. Что, в свою очередь, дестабилизирует мировую торговлю и затронет интересы почти всех крупных игроков. Причем этот удар может оказаться вдвойне болезненным, учитывая нестабильность в Персидском заливе и Ормузском проливе. Крупные перевозчики, такие как CMA CGM, уже объявили о приостановке прохода через канал и перенаправлении судов вокруг Африки (через мыс Доброй Надежды).

    Но в чем стратегический расчет самих хуситов? Вероятно, в том, чтобы максимально распылить и отвлечь силы западных противников от Ирана, заставить США и Израиль воевать на два фронта и тратить огромные ресурсы на купирование угроз, которые будут как фантом – то появляться, то растворяться в горах и на побережье Йемена. В этом есть свой смысл, ведь при успешном итоге войны с Ираном агрессоры возьмутся за «Ансар Аллах», а помощи хуситам на этот раз будет ждать не от кого.

    Не исключено, что действия хуситов и затягивание конфликта с Ираном способны дестабилизировать Аравийский полуостров в целом. Прежде всего речь идет о Саудовской Аравии, в которой близкие хуситам и иранцам шииты составляют около 10-12% от общего числа граждан (до 15-20 млн). В Бахрейне, где квартирует 5-й флот США, шииты составляют, по разным оценкам, около 45-50% от общего числа граждан (1,5-2,5 млн человек).

    Очень может быть, что подключение к войне хуситов призвано остудить горячие головы в ОАЭ и Саудовской Аравии. Неслучайно совсем недавно американские СМИ сообщали о возможном присоединении двух арабских стран к войне против Ирана. В частности, шла речь о планах Эмиратов захватить нескольких спорных иранских островов. Если данные подтвердятся, то покоя у Эр-Рияда и Абу-Даби на заднем дворе гарантированно не будет. За годы войны с арабской коалицией хуситы научились точно нащупывать и больно бить по инфраструктуре соседей.

    Хуситы – едва ли не самая последовательная и бескомпромиссная сила на Востоке, противопоставившая себя объединенному Западу задолго до начала войны против Ирана. Недооценивать их точно не стоит.

