Хуситы – старая новая головная боль Запада

Способность тиражировать международные проблемы давно отличает политику коллективного Запада. На Востоке этот «талант» хорошо проявился на примере просчета Вашингтона с Ираном, когда на 30-й день война расширилась до второго театра, расположенного почти в двух тысячах километров от основного.

Речь о Йемене и о базирующемся там повстанческом движении хуситов «Ансар Аллах». Повстанцы впервые с начала агрессии против союзного им Ирана ударили по Израилю серией баллистических ракет и официально объявили о вступлении в войну. По словам хуситов, таким образом они планируют поддерживать лояльные Тегерану «силы сопротивления». На этот отчаянный шаг – биться против военной машины США и Израиля при труднопрогнозируемом исходе войны для Ирана – хуситы пошли явно неспроста.

Этнически хуситы – арабы. Так же, как и иранцы, они шииты. При этом военно-политическая и религиозная группа шиитского меньшинства – зейдитов. Впрочем, это меньшинство составляет ни много ни мало треть населения Йемена, то есть примерно 13 млн человек. Их движение «Ансар Аллах» («Приверженцы Аллаха») появилось в Йемене в конце 1990-х. Самоназвание «хуситы» происходит от имени основателя движения Хусейна Бадруддина аль-Хуси – политика, религиозного деятеля и полевого командира. В 2004 году он погиб в боях с йеменской армией. Повстанцев по сей день возглавляет его брат Абдель-Малик аль-Хуси. Число «штыков», по разным оценкам – от 300 до 350 тыс. человек.

К вступлению в войну на стороне Ирана хуситов подтолкнули не только религиозные, но и политические соображения. Как справедливо отметил лидер движения Абдель-Малик аль-Хуси, Иран – «единственный, кто официально поддержал Йемен» в предыдущих конфликтах. Действительно, 11 лет назад, когда Запад натравил на хуситов коалицию из девяти арабских государств, именно иранцы предоставили йеменским союзникам необходимое – баллистические ракеты средней дальности «Хейбар Шекан» и дроны. В итоге спустя восемь лет войны многочисленная коалиция, вооруженная передовым высокоточным оружием США, с хорошими военными бюджетами, хорошо знакомая, в отличие от Запада, с местными реалиями и слабыми сторонами хуситов, была вынуждена пойти на переговоры с ними.

Хуситы – из солидарности с ХАМАС – доставляют немало беспокойства и Израилю: от баллистических ракет по территории еврейского государства до уничтожения израильских сухогрузов. Однако давая оценку феномену хуситов, преувеличивать степень вовлеченности Ирана в их дела или координацию между союзниками не стоит. Да, эти факторы имеют значение, но не всегда определяющее.

К тому же если Иран покровительствует хуситам, из этого автоматически не следует, что повстанцы утратили способность к самостоятельной линии поведения. Зачастую конструктивный характер связей или попытка наладить отношения между Саудовской Аравией и Ираном (как это было весной 2023 года при посредничестве Китая) не приводили к безусловному умиротворению хуситов. С другой стороны, возможно, преимущество союзников как раз в том, что им не нужно тратить время на согласование позиций. Они могут действовать сообразно оперативно-тактической обстановке.

На самом деле ключевой союзник хуситов – не Иран, а родной йеменский рельеф. Высоко в горах они пережидают авиационные атаки противников, а на берегу пользуются уже другой местной «привилегией». За счет выгодного расположения береговой линии, примыкающей к узкому Баб-эль-Мандебскому проливу, повстанцы могут блокировать продвижение судов по Суэцкому маршруту – артерии, обеспечивающей 10% мировой торговли. Причем для этого им совершенно не нужно дорогое оружие. Заблокировать проход на какое-то время можно и с помощью крупнокалиберного пулемета или торпед китайского производства. Хуситы располагают и первым, и вторым.

Вовлечение хуситов в войну против США и Израиля на стороне Ирана с высокой долей вероятности, как и в недавнем прошлом, создаст критическую угрозу судоходству в Красном море и работе Суэцкого канала. Что, в свою очередь, дестабилизирует мировую торговлю и затронет интересы почти всех крупных игроков. Причем этот удар может оказаться вдвойне болезненным, учитывая нестабильность в Персидском заливе и Ормузском проливе. Крупные перевозчики, такие как CMA CGM, уже объявили о приостановке прохода через канал и перенаправлении судов вокруг Африки (через мыс Доброй Надежды).

Но в чем стратегический расчет самих хуситов? Вероятно, в том, чтобы максимально распылить и отвлечь силы западных противников от Ирана, заставить США и Израиль воевать на два фронта и тратить огромные ресурсы на купирование угроз, которые будут как фантом – то появляться, то растворяться в горах и на побережье Йемена. В этом есть свой смысл, ведь при успешном итоге войны с Ираном агрессоры возьмутся за «Ансар Аллах», а помощи хуситам на этот раз будет ждать не от кого.

Не исключено, что действия хуситов и затягивание конфликта с Ираном способны дестабилизировать Аравийский полуостров в целом. Прежде всего речь идет о Саудовской Аравии, в которой близкие хуситам и иранцам шииты составляют около 10-12% от общего числа граждан (до 15-20 млн). В Бахрейне, где квартирует 5-й флот США, шииты составляют, по разным оценкам, около 45-50% от общего числа граждан (1,5-2,5 млн человек).

Очень может быть, что подключение к войне хуситов призвано остудить горячие головы в ОАЭ и Саудовской Аравии. Неслучайно совсем недавно американские СМИ сообщали о возможном присоединении двух арабских стран к войне против Ирана. В частности, шла речь о планах Эмиратов захватить нескольких спорных иранских островов. Если данные подтвердятся, то покоя у Эр-Рияда и Абу-Даби на заднем дворе гарантированно не будет. За годы войны с арабской коалицией хуситы научились точно нащупывать и больно бить по инфраструктуре соседей.

Хуситы – едва ли не самая последовательная и бескомпромиссная сила на Востоке, противопоставившая себя объединенному Западу задолго до начала войны против Ирана. Недооценивать их точно не стоит.