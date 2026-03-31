Bloomberg сообщил о планах хуситов атаковать суда в Красном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран оказывает давление на движение хуситов, чтобы те подготовились к новой кампании против судоходства в Красном море в случае дальнейшей эскалации со стороны США в их военных действиях против Исламской Республики, передает Bloomberg.

По данным европейских официальных лиц, хуситы обсуждают возможные более агрессивные шаги после недавнего запуска баллистических ракет по Израилю. В руководстве группировки существует разногласие по поводу степени агрессивности, что ранее уже повлияло на сроки их вовлечения в конфликт.

Хуситы заявили, что продолжат военные операции до тех пор, пока не прекратятся удары США и Израиля по Ирану и его союзникам, включая группировку «Хезболла» в Ливане. Однако в их официальном обращении не содержалось прямых угроз атаками на танкеры или другие суда, проходящие через Красное море. Американские и саудовские представители считают, что хуситы пока не заинтересованы в эскалации и хотят избежать атак на американские и саудовские объекты.

По словам одного из европейских чиновников, попытка США захватить остров Харк, откуда Иран экспортирует большую часть своей нефти, может подтолкнуть хуситов к расширению атак. Возможная кампания хуситов против судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива может еще сильнее дестабилизировать мировые энергетические рынки. После фактической блокировки Ормузского пролива Ираном, маршрут через Красное море стал ключевым для транспортировки нефти, а цены на нефть вновь превысили сто долларов за баррель.

С конца 2023 года хуситы уже фактически закрыли южную часть Красного моря и Аденский залив для западных судоходных компаний, выступая в поддержку палестинской группировки ХАМАС. Сейчас, однако, их действия зависят от сложной внутренней дискуссии и давления со стороны Тегерана, который рассматривает угрозу судоходству как инструмент давления на США в переговорах.

Хотя Иран остается главным внешним союзником хуситов, группировка действует исходя из собственных стратегических интересов, опасаясь возможных ответных атак США или Израиля. Операция США против хуситов, начавшаяся в январе 2025 года, нанесла им серьезный ущерб, но стала дорогостоящей для Вашингтона и закончилась перемирием в мае того же года. Сейчас хуситы вынуждены учитывать тяжелую экономическую ситуацию на подконтрольных территориях, где около половины населения Йемена испытывают острую нехватку продовольствия.

