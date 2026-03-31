    Истребители советских танков брошены против иранских БПЛА
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Индонезия заявила о планах купить у России подлодки
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 11:22 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о планах хуситов атаковать суда в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне обострения конфликта вокруг Ирана йеменские хуситы рассматривают возможность новых атак на судоходство в Красном море, что грозит дестабилизацией мировых энергетических рынков, отмечает Bloomberg.

    Иран оказывает давление на движение хуситов, чтобы те подготовились к новой кампании против судоходства в Красном море в случае дальнейшей эскалации со стороны США в их военных действиях против Исламской Республики, передает Bloomberg.

    По данным европейских официальных лиц, хуситы обсуждают возможные более агрессивные шаги после недавнего запуска баллистических ракет по Израилю. В руководстве группировки существует разногласие по поводу степени агрессивности, что ранее уже повлияло на сроки их вовлечения в конфликт.

    Хуситы заявили, что продолжат военные операции до тех пор, пока не прекратятся удары США и Израиля по Ирану и его союзникам, включая группировку «Хезболла» в Ливане. Однако в их официальном обращении не содержалось прямых угроз атаками на танкеры или другие суда, проходящие через Красное море. Американские и саудовские представители считают, что хуситы пока не заинтересованы в эскалации и хотят избежать атак на американские и саудовские объекты.

    По словам одного из европейских чиновников, попытка США захватить остров Харк, откуда Иран экспортирует большую часть своей нефти, может подтолкнуть хуситов к расширению атак. Возможная кампания хуситов против судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива может еще сильнее дестабилизировать мировые энергетические рынки. После фактической блокировки Ормузского пролива Ираном, маршрут через Красное море стал ключевым для транспортировки нефти, а цены на нефть вновь превысили сто долларов за баррель.

    С конца 2023 года хуситы уже фактически закрыли южную часть Красного моря и Аденский залив для западных судоходных компаний, выступая в поддержку палестинской группировки ХАМАС. Сейчас, однако, их действия зависят от сложной внутренней дискуссии и давления со стороны Тегерана, который рассматривает угрозу судоходству как инструмент давления на США в переговорах.

    Хотя Иран остается главным внешним союзником хуситов, группировка действует исходя из собственных стратегических интересов, опасаясь возможных ответных атак США или Израиля. Операция США против хуситов, начавшаяся в январе 2025 года, нанесла им серьезный ущерб, но стала дорогостоящей для Вашингтона и закончилась перемирием в мае того же года. Сейчас хуситы вынуждены учитывать тяжелую экономическую ситуацию на подконтрольных территориях, где около половины населения Йемена испытывают острую нехватку продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентства сообщают о попытках Ирана подтолкнуть движение хуситов в Йемене к новой кампании против судоходства в Красном море.

    Российский эксперт Сергей Балмасов считает потенциальную блокировку хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и паралич судоходства в Красном море серьезным давлением на переговоры США с Ираном.

    США и Израиль стараются избегать любых провокаций, способных втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана и привести к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

    30 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия Ирана впервые применила ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория, находящуюся рядом с аэропортом Багдада, сообщили СМИ.

    Как пишет IRIB со ссылкой на источник в Ираке, удар был нанесен ракетами, оснащенными мощными фугасными боеголовками, передает RT.

    По словам источника, «атака на американскую террористическую базу Виктория недалеко от багдадского аэропорта в иракской столице... была осуществлена... с использованием ракет «Шаиб-12» с фугасными боеголовками, которые впервые появились на поле боя».

    Ранее сообщалось, что Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов.

    В понедельник WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель, а не месяцев.

    США рассчитывают выполнить цели операции против Ирана за несколько недель, а не месяцев, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

    Прямая речь Рубио: «Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев». По его словам, американские власти настроены на быстрое достижение обозначенных задач.

    Ожидается, что детали операции и уточнения по срокам будут озвучены позже. Сейчас Вашингтон воздерживается от раскрытия конкретной информации о планах действий против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    По словам Багаи, государства региона достаточно мудры, чтобы не позволить украинскому лидеру заключать сделки, наносящие ущерб их интересам. Дипломат отметил, что Зеленский за четыре года подверг Украину разрушительной войне и создал трагедии для украинского народа, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что попытки увязать конфликт на Украине с действиями сионистского режима и США против Ирана являются серьезной ошибкой. Он выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не попадутся в такую ловушку, и поблагодарил их представителей за отказ участвовать в антииранских инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Киевом и ОАЭ по сотрудничеству в оборонной сфере. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, может ли глава киевского режима реально предложить арабским монархиям то, что им действительно нужно, и зачем ему самому подобные сделки.


    30 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламента) Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив, пишет Tasnim.

    Инициатива предусматривает не только обязательную оплату за проход пролива, но и новые ограничения для ряда иностранных судов, сообщает Tasnim со ссылкой на члена комитета, передает ТАСС.

    В соответствии с планом, суда, которые связаны с Соединенными Штатами, Израилем или государствами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана, получат запрет на проход через пролив. В случае принятия закона, оплата пошлин будет производиться исключительно в иранских риалах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузcкий пролив.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу.

    31 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

    В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

    Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

    Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.

    30 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Роспотребнадзор оценил радиационный фон после атаки на ядерный комплекс в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После атаки на ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе радиационный фон в России остается в норме, выбросов вне объекта не обнаружено, сообщил Роспотребнадзор.

    При ударе по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе выброса радиоактивных веществ не произошло, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ситуация находится под постоянным контролем, и радиационный фон в России не изменился.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули: «По данным Международного агентства по атомной энергии, завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе в настоящее время не функционирует, выброса радиоактивных веществ за пределы объекта не зафиксировано. Роспотребнадзором проводится усиленный мониторинг радиационной обстановки, по данным наблюдения уровень радиационного фона в Российской Федерации не изменился».

    Ведомство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и оперативно информирует о любых изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества.

    30 марта 2026, 22:52 • Новости дня
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    С начала атак на Иран американские военные выпустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM, что превысило годовой производственный лимит, сообщил Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

    По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

    Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

    Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

    Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

    Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.

    31 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

    Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.

    «Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.

    Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.

    В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    30 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Сакс предупредил о катастрофических последствиях войны США и Израиля против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский профессор Джеффри Сакс предупредил о риске катастрофических экономических последствий для всего мира на фоне конфликта Израиля и США против Ирана.

    Американский экономист Джеффри Сакс оценил экономические последствия военных действий Израиля и США против Ирана как крайне серьезные, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, уже сейчас влияние событий в регионе ощущается на экономике, а в случае дальнейшей эскалации ситуация может стать катастрофической.

    Сакс подчеркнул, что война между США, Израилем и Ираном затрагивает весь Ближний Восток, создавая риски для мировой стабильности. Он также указал, что длительное закрытие Ормузского пролива способно вызвать энергетический шок, который не имеет аналогов в современной истории.

    Экономист выразил опасение, что конфликт быстро может выйти за пределы региона и перерасти в глобальный кризис, фактически превратившись в третью мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост мировых цен на энергоносители не отразится на стоимости отечественных продуктов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске мирового продовольственного кризиса из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 22:58 • Новости дня
    Иран объявил о втором сбитом MQ-9 Reaper за два часа

    Tекст: Антон Антонов

    Военные Ирана уничтожили второй за два часа американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом американском беспилотнике над Исфаханом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявлял об уничтожении нескольких БПЛА MQ-9. США, по оценкам The Wall Street Journal, будут вынуждены потратить около 1,4-2,9 млрд долларов на восстановление или восполнение поврежденной и утерянной военной техники после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на НПЗ Хайфы

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе, что привело к возгоранию резервуара, сообщило иранское агентство NourNews.

    Иранские вооружённые силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщило иранское агентство NourNews, передает ТАСС.

    В результате атаки произошло возгорание топливного резервуара на территории предприятия. По информации, распространенной ранее каналом SNN, удар по промышленному району Хайфы был нанесен совместно с ливанским движением «Хезболла».

    SNN также сообщает, что обстрелу подвергся порт Хайфы. Подчеркивается, что координация действий между иранскими военными и «Хезболлой» была тесной.

    Последние события произошли на фоне масштабной эскалации конфликта: 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, из-за чего атакам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции против Израиля и атаковал военные объекты США в ряде ближневосточных стран.

    Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    Ранее КСИР сообщил о запуске ракет по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. Бойцы ливанского движения «Хезболла» утром 7 марта выпустили ударные беспилотники по этому же заводу в Хайфе.

    30 марта 2026, 12:28 • Новости дня
    Иран намерен исключить повторения агрессии США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заверил Турцию, что задействует все средства для предотвращения новых нападений США и обеспечения безопасности Исламской республики.

    Иран намерен добиться того, чтобы агрессия США против Исламской республики не повторилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза в ходе телефонного разговора с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером, состоявшегося 28 марта.

    Иранский министр подчеркнул: «Иран задействует все силы для того, чтобы продолжить путь полноценного наказания агрессоров, создать эффективное сдерживание и добиться неповторения войны и агрессии». По его словам, Тегеран не доверяет США и не рассчитывает на их честность в урегулировании конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын заявил, что усилия по возобновлению переговоров по ситуации вокруг Ирана могут сталкиваться с саботажем со стороны Израиля.

    Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом обсудил возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

    30 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Системы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету из Ирана над Турцией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над Турцией силами противовоздушной обороны НАТО, говорится в заявлении минобороны Турции.

    Системы противовоздушной обороны Турции перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны Турции. В ведомстве подчеркнули, что это уже четвертый подобный инцидент с момента начала эскалации конфликта в регионе.

    В министерстве уточнили: «Запущенная, как определено, из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, вошедший в турецкое воздушное пространство, и его обломки упали на пустырь.

    Иранский посол в Анкаре усомнился в причастности своей страны к ракетным пускам над Турцией.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара занимает жесткую позицию по ситуации на Ближнем Востоке и не намерена позволять втягивать Турцию в вооружённый конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    30 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    КСИР обвинил Израиль в атаке на объект по опреснению воды в Кувейте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) отверг обвинения в причастности к атаке на объект по опреснению воды в Кувейте.

    В организации заявили, что к атаке причастен Израиль, передает РИА «Новости».

    «Опреснитель в Кувейте был атакован Израилем», – говорится в заявлении КСИР, распространенном гостелерадиокомпанией Ирана.

    Ранее министерство энергетики Кувейта сообщило о гибели одного человека в результате удара по объекту ведомства. Представители министерства уточнили, что атаке подверглись служебное здание на одной из электростанций и объект по опреснению воды, и обвинили в инциденте Иран.

    Ранее в результате удара по военной части в Кувейте пострадали 10 военнослужащих.

    В субботу атака дронов вывела из строя радары аэропорта Кувейта.

    В начале марта в международном аэропорту Кувейта беспилотник ударил по топливному резервуару и вызвал пожар.

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Истребители советских танков брошены против иранских БПЛА

    Новый военно-испытательный полигон получила французская армия: Ближний Восток. Франция была вынуждена отправить на свою базу в ОАЭ дополнительные военные силы – и благодаря этому приобретает бесценный опыт по борьбе с иранскими беспилотниками. Какие именно системы вооружений и несколько эффективно она в итоге использует? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

