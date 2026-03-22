WSJ сообщила о попытках Саудовской Аравии убедить хуситов не вступать в войну

Tекст: Дмитрий Зубарев

Саудовская Аравия предпринимает усилия, чтобы удержать шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, от вовлечения в конфликт между Ираном и его противниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal. Американские официальные лица сообщают, что саудовские власти активно поддерживают дипломатические контакты с лидерами хуситов, чтобы не допустить их втягивания в эскалацию.

В публикации указывается, что США и Израиль стараются не провоцировать хуситов действиями, способными вызвать ответные удары. Саудовские источники напомнили изданию о существующем соглашении о ненападении между Эр-Риядом и хуситами, заключенном в 2022 году, которое распространяется на территорию Саудовской Аравии и ее морские перевозки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с США и Израилем, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе. Эксперт Гудзоновского института Надав Самин уверен в готовности спонсируемых Саудовской Аравией йеменских группировок свергнуть власть хуситов в Северном Йемене.