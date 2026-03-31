Стало известно о переброске штурмовиков A-10 к берегам Ирана

Стало известно о направлении A-10 и EA-37B на Ближний Восток

Tекст: Алексей Дегтярёв

Через Атлантику направилась группа из восьми A-10 с дозаправкой от трех KC-135, еще до двадцати A-10C сосредоточены в аэропорту Портсмут в штате Нью-Гэмпшир для перелета в Британию, пишет The War Zone.

Часть A-10 может быть из 124-го истребительного крыла Национальной гвардии Айдахо и 127-го крыла гвардии Мичигана. Эти самолеты уже задействованы в ударах по ВМС Ирана, атаках по подконтрольным Тегерану формированиям в Ираке и могут усилить блокаду стратегически важного острова Харг, а также поддержать рейды спецподразделений вглубь иранской территории.

Открытые данные указывают и на перелет двух самолетов радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call с бортовыми номерами 19-1587 и 17-5579, выполняющих рейсами AXIS41 и AXIS43. Утверждается, что это первая оперативная миссия нового типа машин, которые должны заменить стареющие турбовинтовые EC-130H, из которых в строю осталось всего четыре. EA-37B предназначены для дистанционного подавления вражеских радаров и связи и способны вести радиоразведку.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи призвал Эр-Рияд выдворить американских военных.

«Иран уважает Королевство Саудовская Аравия и считает его братской нацией», – написал он в соцсетях, сопроводив пост снимком уничтоженного E-3 Sentry. Он заявил, что иранские удары направлены против «агрессоров», и настал момент «выбросить силы США».

Иран, как сообщают агентства, якобы подталкивает движения хуситов в Йемене к новой кампании против судоходства в Красном море в случае дальнейшей эскалации со стороны США. Лидеры группировки обсуждают более агрессивные действия после пуска баллистических ракет по Израилю. В Белом доме тем временем не исключают, что президент США Дональд Трамп потребует от стран Персидского залива финансового участия в войне.

Журналист Fox News Трей Ингст сообщил, что жители Ирана почти 30 дней живут без интернета. По его словам, израильские чиновники предупреждают о последствиях такого блэкаута, а источник в израильской разведке заявил, что после восстановления связи проявится весь масштаб ущерба для режима.

На брифинге в Белом доме пресс-секретарь Каролин Левитт сказала, что администрация Трампа «всегда» будет действовать в рамках закона и взаимодействовать с Конгрессом, но президент не собирается заранее раскрывать планы по возможной наземной операции против Ирана.

Отвечая на вопрос о его угрозе «полностью стереть» электростанции и нефтяные объекты Ирана, Левитт заявила, что это должно подтолкнуть Тегеран к сделке, и что вооруженные силы США обладают возможностями «за пределами их воображения».

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил о готовности Тегерана решать судьбу американских военных при их высадке на остров Харк. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупреждал о вероятной ловушке для американских войск при наземной операции в Ормузском проливе.