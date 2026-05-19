Суд утвердил приговор работавшему на Украину диверсанту из Иркутской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный военный суд признал законным решение о лишении свободы на 22 года россиянина Тимура Пелецкиса, передает РИА «Новости». Мужчина устраивал поджоги базовых сотовых станций в Иркутской области по заданию украинских спецслужб. Жалоба защиты осталась без удовлетворения, обвинительный приговор вступил в законную силу.

Ранее суд первой инстанции признал фигуранта виновным в государственной измене и диверсионной деятельности. Следствие установило, что злоумышленник вступил в сговор с представителями украинской разведки и прошел специальное обучение. После поджога вышек связи он согласился уничтожить релейные шкафы на местной железной дороге.

Правоохранители задержали диверсанта в мае 2024 года при попытке вскрыть железнодорожное оборудование. Выяснилось, что осужденный дополнительно собирал данные о военкомате Иркутска для передачи кураторам. В дальнейшем он планировал уехать из страны и вступить в запрещенную террористическую организацию для участия в боевых действиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд первой инстанции приговорил этого жителя Иркутской области к 22 годам лишения свободы.

В апреле Нижегородский областной суд назначил местному жителю 17 лет колонии за подготовку поджога вышки сотовой связи.

Несколькими днями ранее двое других нижегородцев получили по 23 года тюрьмы за аналогичные диверсии.