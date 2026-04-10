Нижегородец получил 17 лет за работу на спецслужбы Украины
Нижегородца осудили на 17 лет за подготовку поджога вышки сотовой связи
Нижегородский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку диверсии по заданию украинских кураторов.
Житель города Лысково Нижегородской области Алексей Иванков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) осужден на 17 лет колонии за выполнение заданий украинских спецслужб, передает РИА «Новости».
Весной 2025 года мужчина сфотографировал шесть базовых станций сотовой связи в Лысковском округе. За снимки он получил 1,5 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.
«Позднее Иванков получил задание за вознаграждение самостоятельно выбрать базовую станцию сотовой связи, приобрести необходимые компоненты для поджога и поджечь ее», – сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Мужчина был задержан правоохранителями при подготовке к диверсии.
Против Иванкова возбудили уголовные дела о госизмене, диверсии и легализации денежных средств. В суде он полностью признал вину. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 50 тыс. рублей.
Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании чиновника администрации Мариуполя за госизмену.
Накануне ФСБ задержала экс-журналиста за госизмену и помощь СБУ.