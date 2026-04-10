ФСБ сообщила о задержании чиновника администрации Мариуполя за госизмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудник администрации Мариуполя был задержан по обвинению в государственной измене, передает РИА «Новости».

По данным ФСБ, чиновник по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram и передавал им сведения о местах дислокации российских войск в Мариупольском муниципальном округе.

В сообщении ФСБ уточняется: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудника Мариупольской городской администрации, подозреваемого в государственной измене».

Задержанный уже арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Расследование ведет следственный отдел Управления ФСБ по Донецкой народной республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 20-летнюю местную жительницу за передачу через Telegram координат подразделений Росгвардии украинской разведке.

В январе 2026 года в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в сборе и передаче через интернет-мессенджер сведений о дислокации российских воинских частей.

В 2025 году в Мариуполе контрразведчики ДНР задержали жителя города по делу о государственной измене и шпионаже в пользу украинской разведки.