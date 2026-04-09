ФСБ задержала экс-журналиста за госизмену и помощь СБУ
В Чите по обвинению в государственной измене арестован бывший внештатный корреспондент СМИ-иноагента и нежелательной организации «Радио Свободная Европа*», передававший украинским спецслужбам данные для кибератак, сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, 66-летний мужчина ранее работал внештатным корреспондентом признанной в России нежелательной организации «Радио Свободная Европа*», передает РИА «Новости».
Его подозревают в госизмене, в ФСБ уточнили, что задержанный вступил в подконтрольное СБУ сообщество в Telegram для оказания помощи украинской стороне.
Фигурант передавал противнику информацию о местном печатном издании, освещающем ход специальной военной операции, а также о региональном объекте критической инфраструктуры.
Эти сведения использовались украинскими спецслужбами для организации компьютерных атак, что временно осложнило работу местных органов власти.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты компьютеры и средства связи, содержащие доказательства его противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкалья за передачу данных украинским спецслужбам. В Москве силовики арестовали научного сотрудника за проведение хакерских атак на критически важные объекты России.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента