ФСБ задержала забайкальца за госизмену и призывы к терактам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Забайкалья был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене и публичных призывах к терроризму, передает РИА «Новости». Как сообщили в региональном управлении ведомства, задержанный – 33-летний мужчина – через интернет размещал призывы к совершению террористических актов на территории России.

В ФСБ уточнили: «Кроме того, подозреваемый, выполняя задания украинских спецслужб, инициативно собирал и передавал их представителю контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО». По информации ведомства, задержанный активно взаимодействовал с иностранными спецслужбами.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и статье 275 УК России (государственная измена). Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия.

