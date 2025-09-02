Жителя Хабаровска в 18 лет приговорили к трем годам колонии за призывы к терроризму

Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!22 комментария
Жителя Хабаровска приговорили к трем годам колонии за призывы к терроризму
Восемнадцатилетний хабаровчанин признан виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, которые были совершены с помощью интернета, сообщило ГСУ СК России по Хабаровскому краю в Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на два года», – сказано в сообщении.
В региональном СК уточнили, что следователи и суд установили, что житель Хабаровска в марте 2024 года в состоянии алкогольного и наркотического опьянения с помощью мобильного телефона оставлял негативные текстовые комментарии к публикациям в публичных группах Telegram-каналов на различных интернет-страницах.
Высказывания содержали признаки призыва к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а именно – причинении вреда представителям власти, гражданам других национальностей, объектам городской инфраструктуры, пояснили в ведомстве.
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в Алтайском крае уголовное дело завели против местного жителя из-за призывов к терроризму, которые он неоднократно размещал в интернете в прошлом году, сообщили в управлении ФСБ по региону.
Житель города Шадринска Курганской области
был оштрафован на 800 тыс. рублей за призыв в интернете к совершению теракта в здании ФССП, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов.