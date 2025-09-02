Жителя Хабаровска в 18 лет приговорили к трем годам колонии за призывы к терроризму

Жителя Хабаровска приговорили к трем годам колонии за призывы к терроризму

Tекст: Ирма Каплан

В ведомстве сообщили, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на два года», – сказано в сообщении.

В региональном СК уточнили, что следователи и суд установили, что житель Хабаровска в марте 2024 года в состоянии алкогольного и наркотического опьянения с помощью мобильного телефона оставлял негативные текстовые комментарии к публикациям в публичных группах Telegram-каналов на различных интернет-страницах.

Высказывания содержали признаки призыва к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а именно – причинении вреда представителям власти, гражданам других национальностей, объектам городской инфраструктуры, пояснили в ведомстве.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в Алтайском крае уголовное дело завели против местного жителя из-за призывов к терроризму, которые он неоднократно размещал в интернете в прошлом году, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Житель города Шадринска Курганской области

был оштрафован на 800 тыс. рублей за призыв в интернете к совершению теракта в здании ФССП, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов.