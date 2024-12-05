Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Жителя Курганской области оштрафовали за призыв взорвать здание
Суд оштрафовал жителя Шадринска на 800 тыс. рублей за призыв к теракту
Житель города Шадринска Курганской области был оштрафован на 800 тыс. рублей за призыв в интернете к совершению теракта в здании ФССП, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов.
Суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей жителю города Шадринска Курганской области, который разместил в интернете призыв о совершении взрыва в здании городского ФССП. По данным пресс-службы УФСБ России по региону, фигурант разместил это сообщение в одном из популярных тематических сообществ Шадринска, сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению, обвиняемый, 34-летний мужчина, был признан виновным Центральным окружным военным судом Екатеринбурга. «За пропаганду в интернете террористической деятельности... осужденному назначено наказание в виде штрафа», – говорится в сообщении УФСБ.
Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, касающейся публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправданию терроризма или его пропаганде. Приговор вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемых в подготовке теракта в Шереметьево призывали атаковать здания госорганов, а предателей России ждет наказание без срока давности.