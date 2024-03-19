Предателей России ждет наказание без срока давности

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Глава государства призвал сотрудников ведомства не забывать о предателях, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», – сказал президент.

Путин отметил, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились. По его словам, диверсанты планировали устроить террористический рейд на границе, но понесли большие потери. Путин добавил, что зарубежные «хозяева бросают предателей России как мясо». «Ну поделом», – добавил президент.

«Хочу в этой связи поблагодарить наших пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. И конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации», – сказал Путин.

В ходе обращения президент также попросил ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета «серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям». Как подчеркнул Путин, «мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого – широкие информационные, технические, финансовые возможности» – «достаточно вспомнить подрывы "Северных потоков" в Балтийском море. На все идут».

«В этой связи ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права и свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться», – потребовал президент.

Путин также напомнил о роли контрразведки. «Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши тех же самых западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о системах государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях», – указал глава государства.

В экспертной среде отмечают, что списки предателей у ФСБ были всегда, поэтому те, кто совершил преступление против России и ее граждан, рано или поздно будут преданы суду или уничтожены – если откажутся сложить оружие при задержании. Речь идет прежде всего о тех преступниках, которые воюют на стороне Украины. О них, к слову, Путин отдельно говорил сразу после выборов.

«Слова президента не означают, что теперь предателей перестанут брать в плен. Но если у преступника оружие в руках, то действовать надо строго – так, чтобы сохранить свою собственную жизнь и чтобы не пострадали рядом находящиеся люди», – говорит Вячеслав Бочаров, Герой России, полковник ФСБ в отставке.

Собеседник напомнил, что в 1999 году, когда чеченские ваххабиты и сепаратисты напали на два высокогорных района Дагестана, а через месяц предприняли попытку захватить Хасавюрт, Путин – тогда еще в ранге председателя правительства – сказал о том, что власти будут преследовать террористов везде: «в аэропорту – в аэропорту, в туалете поймаем – и в сортире их замочим, в конце концов». Эта фраза стала одним из самых цитируемых высказываний будущего президента. И сейчас этот постулат актуален, потому что таковы запросы общества, которое требует бескомпромиссного отношения к предателям.

Как отметил журналист Андрей Медведев, из кавказских полевых командиров «нынче где-то бегают двое или трое», остальные были ликвидированы жестко и безжалостно. «Кто помнит эти фамилии и имена? Цагараев, Бараев, Абу Хафс? Только историки спецслужб. Ничего не осталось от ублюдков. Ни имен, ни памяти, ни могил. И с нынешними также будет», – пишет Медведев.

«На расширенной коллегии ФСБ президент, по сути, повторил свои слова другим языком. Но суть остается прежней – с врагом и предателями нужно бороться всеми возможными методами. Владимир Путин никогда не скрывал мнения о том, что вооруженный враг, который несет зло людям, должен быть нейтрализован. Если преступник сложил оружие – то его ждет суд, а если нет – пуля», – соглашается Бочаров.

По его словам, противник постоянно совершенствует формы и средства для своей деятельности, но и силовые структуры РФ не стоят на месте. Против России используется целый арсенал средств – от атак на цифровые сервисы и информационного давления до диверсий на границах и обстрелов. Киевский режим давно перешел к откровенно террористическим методам. А наибольшую опасность представляют теракты с помощью дронов, «тем более в таком массовом количестве».

Но ответ не заставил себя ждать, произошла мобилизация российских спецслужб на борьбу с внешними угрозами и защиту суверенитета.

«Все наши правоохранительные структуры совершенствуют свои методы борьбы. Уже появились антидроновые ружья и прочие технические средства. На любой замысел диверсантов, террористов и предателей мы найдем свой ключик, чтобы не допустить деструктивных действий наших врагов», – поясняет Бочаров.

«Правило, что ни один террорист не должен оставаться безнаказанным, для спецслужб действовало всегда. Деятельность ДРГ всегда квалифицировалась как терроризм. После «Норд-Оста», Буденовска и Беслана все силовые структуры были заточены на то, чтобы искать каждого бандита и террориста», – отмечает Алексей Филатов, президент союза «Офицеры Группы Альфа», подполковник запаса ФСБ.

По его словам, сегодня «у ФСБ есть поименные списки всех преступников, кто еще остается на свободе». Периодически появляются сообщения о том, что тот или иной участник тех страшных событий предан суду или ликвидирован», – отмечает подполковник, добавив, что эта работа не прекращалась ни на день.

То же самое будет и с неовласовцами, которых противник использует в своих интересах.

Важно и то, что многие диверсанты, которые недавно пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, «были нейтрализованы или ликвидированы». «С момента первых подобных вылазок нашими спецслужбами были сделаны правильные выводы. Охрана госграницы и работа против диверсионных структур стала более эффективной», – считает спикер.

При этом опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что воссоздавать «Смерш» – контрразведывательные организации времен Великой Отечественной войны – нет никакой необходимости, так как все эти функции выполняются и сейчас.

«В ФСБ существуют органы контрразведки, есть целое управление контрразведывательной деятельности. Их задача заключается в том, чтобы выявлять тех, кто действует с подрывными целями на территории России. Пока работа силовиков проходит успешно. Регулярно появляются сообщения о задержании завербованных Украиной мужчин, женщин и даже подростков, которые за какие-то гроши готовы совершить злодеяние», – отметил Бочаров.

Эксперт подчеркивает, что диверсанты могут проникать на российскую территорию не только с Украины. Некоторые скрытые ячейки находятся на территории Донбасса и других регионов РФ: «Ни одна война не похожа на другую. Когда мы начинали СВО, то убедились, что специальная военная операция – это вовсе не копирка Великой Отечественной войны, хотя и тогда нам приходилось освобождать Донбасс и Украину».

«Также СВО не стала лекалом действий по уничтожению вооруженных бандформирований на Северном Кавказе.

Каждая ситуация уникальная и требует поиска новых решений для обеспечения безопасности страны. Но задача одна – чтобы жители России, а особенно новых и прифронтовых регионов, не подвергались угрозам со стороны диверсионных групп противника», – заявляет полковник ФСБ.

Филатов напоминает, что после 90-х силовые структуры «лежали ниже плинтуса», но сейчас ситуация совершенно другая. По его словам, «агентура противника не стоит на месте, используются новые технологии», но «наше государство очень серьезно занимается техническим перевооружением, поэтому в распоряжении ФСБ есть новейшие разработки».

«Наш спецотряд «Альфа» был одной из немногих боевых единиц, которая осталась после развала Советского Союза. А многие другие были расформированы. Я помню плачевное состояние с финансированием, отсутствие боеприпасов. Не было возможности эффективно тренироваться. Возрождение силовых структур началось во время второй чеченской войны. Сейчас материальная база очень серьезная, а набор людей – полный. Все хорошо мотивированы. А подготовка – на голову выше, чем было 25 лет назад», – резюмировал подполковник запаса ФСБ.