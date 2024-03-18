  • Новость часаПутин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    Стала известна последняя воля Ширвиндта
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта с НАТО
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального
    Политологи: Высокая явка – это ответ россиян на давление извне
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    0 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

    37 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    18 марта 2024, 01:39 • Новости дня

    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев

    Tекст: Антон Антонов

    Так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».

    По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».

    Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.

    Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».

    «Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».


    17 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Чешская Республика, опираясь на связи времен холодной войны, организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра. По данным американских СМИ, Праге удалось найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Бывшая страна-сателлит СССР активизировала отношения с рядом поставщиков по всему миру и нашла 800 тыс. снарядов советского образца, а также 500 тыс. западного производства. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены при наличии средств, пишет WSJ.

    Американские журналисты полагают, что сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции. Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Общая стоимость поставок составит около 3 млрд евро – небольшая сумма по сравнению с заблокированным в США пакетом помощи на 60 млрд долларов.

    Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство.

    По словам чешских чиновников, их опыт работы с бывшими союзниками по соцлагерю оказался неожиданно полезным. Это позволило найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Операция по закупке оружия держалась в секрете и началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. Чешская Республика взяла на себя роль посредника, сводя страны с избыточными запасами с покупателями с Запада. Германия стала крупнейшим донором инициативы, пообещав более 500 миллионов евро. Поддержку оказали также НАТО и ЕС.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    Коментарии (22)
    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

    Коментарии (11)
    17 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу

    Sunday Times сообщила об отказе министра обороны Британии Шэппса от поездки в Одессу во время визита на Украину

    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе визита на Украину в марте министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу из-за «реальной целенаправленной угрозы ракетного удара», пишут СМИ.

    Как сообщает Sunday Times, об угрозе заявила британская разведка. Поездку в Одессу отменили в последний момент. По версии издания, план визита пытались держать в тайне, но «русским стало известно» о намерении Шэппса посетить Одессу, передает ТАСС.

    Sunday Times пишет, что поездка планировалась на следующий день после того, как в Одессе произошел взрыв якобы в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

    Sunday Times также сообщает, что Великобритания опасается «контрнаступления» Украины на северном и восточном направлениях. Украине советуют пытаться удерживать линию фронта, а при необходимости – отступать, чтобы сосредоточиться на черноморском и крымском направлениях.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда произошел взрыв. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?».

    Коментарии (15)
    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (20)
    17 марта 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь и утро перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что по четыре беспилотника перехвачены и уничтожены над Московской и Ярославской областями, по три – над Белгородской и Курской, два – над Калужской, по одному – над Орловской и Ростовской. Еще 17 беспилотников перехватили над территорией Краснодарского края.

    Напомним, в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

    Коментарии (8)
    17 марта 2024, 05:01 • Новости дня
    При атаке украинских БПЛА на НПЗ в Краснодарском крае погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидирован, один человек погиб, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, по предварительной информации, «в момент атаки БПЛА один человек погиб». Указывается, что смерть наступила, предположительно, в результате сердечного приступа.

    Глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский сообщил, что работники завода эвакуированы, «угрозы населенному пункту нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов» на НПЗ произошел пожар.

    Коментарии (6)
    17 марта 2024, 04:29 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае
    Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае
    @ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько украинских беспилотников предприняли попытку атаковать Славянский НПЗ, в результате падения одного из БПЛА начался пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов возник пожар», в тушении которого задействовано 83 человека и 25 единиц техники. Сообщается, что «возгорание практически локализовано».

    Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что «на территории завода в Славянске-на-Кубани наблюдается локальное горение», но «основная площадь возгорания уже ликвидирована». Указывается, что пострадал один из работников НПЗ, передает ТАСС.

    В субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена.

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    «Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».

    Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

    Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.

    Коментарии (3)
    17 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин поручил СК обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи со студентами – участниками специальной военной операции, он поручил Следственному комитету России обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76.

    На сайте Кремля сообщается, что СК поручено обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Ответственным назначен глава СК Александр Бастрыкин.

    Доклад поручено представить до 1 июля.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.

    По итогам обработки 57,37% протоколов Путин получил 87,26% голосов, то есть 50,06% от общего числа проголосовавших. За него проголосовали 27,41% участников дистанционного электронного голосования в 28 регионах и 89,1% участников ДЭГ в Москве.

    Таким образом, Путин гарантированно одерживает победу в первом туре, возможность проведения второго тура исключается. Для победы в первом туре кандидат должен получить поддержку более половины проголосовавших на выборах, передает ТАСС.

    Результат Путина в 2024 году превосходит итоги выборов 2018 года, когда за него проголосовали 76,69% избирателей.

    Напомним, в некоторых регионах России обработано 100% протоколов, везде лидирует Владимир Путин.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 00:38 • Новости дня
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального

    Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.

    «Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.

    Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    «Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

    Отвечая на замечание присутствующего в избирательном штабе американского журналиста, который пытался связать смерть блогера в тюрьме и уровень демократии в России, Путин заявил: «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?».

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

    Коментарии (3)
    17 марта 2024, 05:54 • Новости дня
    Офис Зеленского оценил вероятность отправки Западом войск на Украину

    Замглавы офиса Зеленского Жовква признал, что сейчас речи об отправке западных войск на Украину не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас речи о присутствии вооруженных сил Франции или других стран на территории Украины не идет, сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

    Жовква пояснил, что для отправки Западом войск требуется «соответствующее решение», так как «все эти страны» входят в НАТО, а «Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом» альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он сказал, что «на сегодня этого не произойдет». При этом, как заявил Жовква, если российские войска «пойдут дальше», то государства НАТО будут вынуждены «принимать это коллегиальное решение». Жовква уточнил, что речь идет об угрозе нападения России на страны НАТО.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать».

    Коментарии (2)
    17 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    Экс-разведчик США рассказал о желании США выйти из конфликта на Украине

    Экс-разведчик Риттер: США ищут варианты выхода из украинского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США пытаются выйти из конфликта на Украине, о чем говорит недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, сообщил экс-разведчик Скотт Риттер.

    По его словам, если власти избавилась от Виктории Нуланд, то, очевидно, они отчаянно ищут способ выйти из конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Риттер отметил, что, финансируя Украину, Вашингтон рассчитывали запугать Россию, но этого не произошло, а продолжение поддержки приведет к еще большим разрушениям. По этой причине он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 млрд долларов.

    Ранее Риттер заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 17:51 • Новости дня
    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Экс-дипломат Фриман: Украину спасет от полного краха смена режима Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может спастись от полного разрушения, если произойдет смена режима Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

    Фриман считает, что только фундаментальное изменение политики властей Украины поможет избежать полного краха. По его словам, Киев выбрал неправильную тактику, продолжая боевые действия, и отказываясь от переговоров. Таким образом Украина только ухудшает свои позиции, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что в Киеве видят высокий риск потери значительных территорий к лету, если Украина не получит новую помощь от США.

    Коментарии (2)
    17 марта 2024, 02:45 • Новости дня
    Уволен спикер воздушных сил Украины Игнат

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат уволен с поста и «будет работать на другом направлении», сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

    Олещук заявил, что Игнат останется «в составе воздушных сил», но его новую должность на назвал. Игнат руководил пресс-службой командования воздушных сил Украины с 2018 года, передает РИА «Новости».

    В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.


    Коментарии (2)
    Главное
    Три эмоции, на которых была построена кампания Путина
    Данные экзитполов на выборах президента России 2024
    В ряде регионов завершился подсчет голосов на выборах президента России
    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    МИД назвал удар БПЛА по Тирасполю попыткой посеять панику среди голосующих

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    Боррель перенес срок падения Киева

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............