Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев

Tекст: Антон Антонов

Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».



По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».

Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.

Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».

«Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».



